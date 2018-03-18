На виборах президента Росії підрахували 90% бюлетенів: Путін б’є рекорд

Після підрахунку 90% бюлетенів на виборах президента Росії чинний очільник країни Володимир Путін набирає 76,41% голосів.

Про це свідчать попередні дані Центральної виборчої комісії.

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На другому місці розташувався кандидат від КПРФ Павло Грудінін з 12,05% голосів, за лідера ЛДПР Володимира Жириновського проголосували 5,85% виборців, за Ксенію Собчак – 1,59% виборців.

Такий результат наразі є рекордом за всю історію президентських виборів в Росії. У 2004 році Путін переміг на виборах з результатом 71,3%, що наразі було рекордом до виборів-2018.

Нагадаємо, Україна не буде визнавати результати президентських виборів, які Росія проведе в анексованому Криму. Окрім того, Україна введе санкції проти осіб, причетних до організації цих виборів.



У Євросоюзі також заявили, що не визнають результатів виборів президента Росії в анексованому Криму.