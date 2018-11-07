В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя

Львиная доля государственных предприятий едва работает. Ежегодно Фонд государственного имущества готовит списки к приватизации, но не каждый лот находит покупателя, потому что никто не хочет платить высокую цену и инвестировать в голые стены.

Одним из таких является государственное предприятие "Электронмаш", которое при участии власти растащили по кускам.

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23 июля на его территорию ворвались мужчины в балаклавах. И уже третий месяц предприятие стоит, вход забаррикадирован, охрана внутри, а люди с плакатами на улице.

На первый взгляд, ситуация напоминает типичное рейдерство, но это предприятие государственное. За всем этим спокойно наблюдала полиция.

Захват предприятия

А в день якобы рейдерского захвата парни в балаклавах были не одни, они сопровождали людей из Министерства экономического развития, которое стоит над "Электронмашем", и нового директора господина Ефименко.

После захвата помещения завели господина Ефименко и с ним зашли представители органа управления и господин Малашок из Министерства экономики,

– вспомнил заместитель директора ГП "Электронмаш" Владимир Теслюк.

Министерство еще в марте уволило директора "Электронмаша" Виктора Мову из-за подозрения в незаконной приватизации и махинаций с закупками. И назначило нового руководителя.

Но его туда физически не пускали, не пропускали и чиновников, которые должны были провести аудит на предприятии. И представители министерства вместе с нанятой охраной фактически силой пробились на предприятие.

Главный бухалтер "Электронмаша" Владимир Теслюк рассказал, что черная кошка между ними и министерством пробежала еще в 2014 году. С его слов, министерство пыталось утвердить новый устав предприятия и переписать в пользу государства средства, которые якобы принадлежали трудовому коллективу.



Виктор Мова

Два года назад министерство все же изменило уставный капитал "Электронмаша" на 64 миллиона гривен. Трудовой коллектив убежден, что их 64 миллиона просто отобрали и присоединили к Фонду государственного предприятия.

Министерство комментирует ситуацию исключительно на сайте в письменном виде. В частности, там объясняют, что СБУ еще с прошлого года ведет следствие по Виктору Мове и его доверенным подчиненным. Подозрение – раздача государственных объектов и тендеров для своих.

Заявление Министерства экономического развития

Почти вся территория, которая сейчас занята секонд-хендами, "Ашаном", магазином техники и заброшенными цехами, некогда принадлежала заводу "Электронмаш". Но сейчас на большей половине новые частные владельцы.

Конечные бенефициары большинства предприятий, на которое было отчуждено имущество государства – это родственники, связанные с руководящим аппаратом "Электронмаш". Если вернуть это имущество сейчас государству, то оно стоит минимум полмиллиарда гривен,

– отметил ветеран АТО Алексей Герман.

Одна часть крупных зданий принадлежит структурам совладельца сети "Фуршет" Игоря Баленко. Другая – уже с владельцами в офшорах. Но есть несколько фирм, которые до сих пор имеют кое-что общее с Виктором Мовой.

Территория государственного предприятия

Частные компании "Тотем", "Лониц" и "Эн Пи Менеджмент", согласно реестру, в сумме имеют более 8 тысяч метров квадратных метров бывшей недвижимости "Электронмаша". И во всех этих фирмах учредителем является Наметкин Алексей Викторович.

Но, по странному стечению обстоятельств, он был прописан в одной квартире с Мовой Людмилой Викторовной – вероятно, дочерью директора "Электронмаша" Виктора Мовы. Поэтому можно допустить, что Наметкин Алексей является зятем господина Мовы.

В открытых реестрах среди учредителей частного лагеря "Лидер" есть 22-летний Иван Алексеевич Наметкин. Очевидно, его отец Алексей Наметкин основал несколько фирм, которые приобрели недвижимость "Электронмаша".

В Instagram Людмилы Мовы есть несколько фотографий с сыном – это тот самый Иван Алексеевич. Скорее всего, он внук бывшего директора "Электронмаша" Виктора Мовы.



Иван Наметкин

Директор лагеря "Лидер" Гранаткин рассказал много нюансов по продаже недвижимости "Электронмаша".

"В 2003 году этот лагерь был выкуплен по договору купли-продажи у государственного научно-производственного объединения "Электронмаш". Наш объект был оценен в 2 миллиона 298 тысяч гривен", – отметил директор лагеря "Лидер" Вячеслав Гранаткин.

По его словам, объект оценили и выставили на торговую бирже "Укрресурс". Он предоставил документы, подтверждающие, что все было законно и с согласованием государственных органов.

Именно они в 2003 году сами разрешили отчуждать лагерь и другие объекты. Есть и договор купли-продажи на бирже и документы завизированы министерством и Фондом государственного имущества.

Могли ли продавать такие лакомые кусочки столичной недвижимости без участия высшего руководства страны тех времен – вряд ли. А по факту страдают простые люди, рабочие, которые вынуждены ежедневно ходить на работу, обивать пороги и бороться за свой кусок хлеба, когда наверху не могут поделить миллионы.

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Про детский сад, который сейчас арендует частная фирма, директором которой является дочь работницы "Электронманша" – смотрите в программе.