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      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа

      ЦРУ 46 Читати новину українською

      Государственные регистраторы снова на слуху, но теперь их грязные руки добрались уже и к верхушке власти. На этот раз они посяглись на квартиру нардепа и даже сняли с должности главу сельского совета. Ловко действовал один и тот же регистратор, у которого много привилегий и неплохие связи с должностными лицами высшего ранга.

      Регистраторы настолько уверены в своей безнаказанности, что начали забирать имущество уже у нардепов. 4 июля 18-го года народный депутат Юрий Деревянко в Верховной Раде голосует, что-то там заявляет, обещает – обычная политика, а в это время его квартира в центре Киева переходит к другому владельцу.

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      Схема, по которой действовали мошенники уж слишком проста: "нужный" регистратор и договор купли-продажи. Миг, и все – квартира переоформлена.

      Украли очень простым образом, дали регистратору документы, что якобы я еще в 1999 году на какой-то киевской бирже продал эту квартиру новому владельцу. Это государственный регистратор – Скорина Елена Николаевна, государственное предприятие "Киевоблреклама",
      – сказал нардеп Деревянко.

      Могла ли регистратор Скорина перерегистрировать квартиру нардепа случайно? Отнюдь! Во-первых, новый владелец "пришел" зарегистрировать право собственности по биржевой сделке двадцатилетней давности. В реальной жизни такого почти не бывает.

      Во-вторых, в тексте сделки содержалась ссылка на Гражданский Кодекс Украины, но в 1999 году этого кодекса просто не существовало, он вступил в силу только через пять лет. Зарегистрировать право собственности с такой бумажкой можно только через суд. Регистратор Скорина сделала это самостоятельно, и нардеп лишился квартиры.

      Нардеп Юрій Дерев'янко
      Нардеп Юрий Деревянко

      Депутат Деревянко в отчаянии – мандат не уберег его от беды. Пожаловался в " антирейдерскую комиссию Министерства юстиции, но там не помогли. Тогда нардеп зашел с другой стороны – вынес проблему на уровень антикоррупционного комитета Верховной Рады. На заседание пришли представители Минюста, а также с десяток других потерпевших.

      "Ничем не можем помочь, идите в суд" – это стандартный ответ Министерства юстиции жертвам "черных регистраторов". Переписать имущество на другого человека, – дело нескольких минут, чтобы восстановить свои права, нужны месяцы судебной волокиты.

      А в апреле 2016-го года в поселке Коцюбинское, что на границе Киева, много лет идет борьба. В разгар этой войны главу Коцюбинского моментально сместили с должности, и выборы здесь ни к чему. Госрегистратор просто заменил фамилию сельского главы в реестре юридических лиц. Кто был тот наглый регистратор? Опять – Елена Скорина.

      Олена Скоріна стала
      Елена Скорина стала "владелицей" квартиры нардепа

      Меня заменили на Юлию Гловацкую, это тоже была бывшая работница Ирпенского горисполкома, она представитель партии "Новые лица" , и не для кого не тайна что конфликт между Коцюбинским и Ирпенем идет много лет, конфликт идет вокруг леса,
      – рассказала глава поселкового совета Коцюбинского Ольга Матюшина.

      Конфликт относительно беличанского леса – Ирпень хотели объединить с Коцюбинским, тогда горсовет Ирпеня смог бы раздать земли под застройку. Помешала сельский глава маленького Коцюбинского – не хотела объединяться. Проблему попытались решить кардинально – поменяли руководительницу села Ольгу Матюшину на Юлию Гловацкую из партии Карплюка. Вскоре Матюшина отбила регистровую атаку и должность вернула, но регистратора Скорину тогда даже не оштрафовали.

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      Позже Скорину лишили доступа к реестрам за выходки с сельским главой Коцюбинского. Она уволилась из Ирпенского горсовета, а уже в 2018 году снова получила аккредитацию, как государственный регистратор нового государственного предприятия – "Киевоблреклама", однако "Киевоблреклама" – фиктивное предприятие, его физически не существует. Саму госпожу Скорину, не на камеру, клерки советуют искать в организации "Адвокат" – прямо напротив горсовета.

      Почему "черных регистраторов" никто реально не наказывает? Об этом мы решили расспросить Татьяну Козаченко. Она два года возглавляла в Минюсте департамент люстрации, а сегодня защищает в судах жертв "черных регистраторов". Козаченко убеждает – кража квартиры депутата или смена власти в селе – это не единичные случаи, а система.

      Через министерство юстиции все решается избирательно и имеют коррупционные основания, доказать это должна полиция и прокуратура. Мы с вами такие же жертвы, которые каждый раз обращаются и просят это сделать. Мы за 4 года не получили справедливости! Ненаказаны лица, а те кто пришли – снова начинают строить бизнес на государственных должностях,
      – сказала Татьяна Козаченко.

      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Коррупция ЦРУ
      Источник: 24 канал
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