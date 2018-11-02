Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа

Державні реєстратори знову на слуху, але тепер їхні брудні руки добралися вже і до верхівки влади. На цей раз вони посяглися на квартиру нардепа та навіть зняли з посади голову сільської ради. Вправно діяв один і той самий реєстратор, який має багато привілеїв і непогані зв'язки з посадовими особами вищого рангу.

Реєстратори аж настільки впевнені у своїй безкарності, що почали забирати майно вже у нардепів. 4 липня 18-го року народний депутат Юрій Дерев'янко у Верховній Раді – голосує, щось там заявляє, обіцяє – звичайна політика, а в цей час його квартира у центрі Києва переходить до іншого власника.

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Схема, за якою діяли шахраї аж занадто проста: "потрібний" реєстратор і договір куплі-продажу. Мить, і все – квартиру переоформлено.

Вкрали дуже простим чином, дали реєстратору документи, що начебто я ще у 1999 році на якійсь київській біржі продав цю квартиру новому власнику. Це державний реєстратор – Скоріна Олена Миколаївна, державне підприємство "Київоблреклама",

– сказав нардеп Дерев'янко.

Чи могла реєстратор Скоріна перереєструвати квартиру нардепа випадково? Аж ніяк! По-перше, новий власник "прийшов" зареєструвати право власності з біржовою угодою двадцятирічної давнини. В реальному житті такого майже не буває.

По-друге, в тексті угоди містилося посилання на Цивільний Кодекс України, але у 1999 році цього кодексу просто не існувало, він набув чинності лише за п'ять років. Зареєструвати право власності з таким папірцем можна тільки через суд. Реєстратор Скоріна зробила це самотужки, і нардеп позбувся квартири.



Нардеп Юрій Дерев'янко

Депутат Дерев'янко у розпачі – мандат не вберіг його від біди. Поскаржився в антирейдерську комісію Міністерства юстиції, але там не допомогли. Тоді нардеп зайшов з іншого боку – виніс проблему на рівень антикорупційного комітету Верховної Ради. На засідання прийшли представники Мін'юсту, а також з десяток інших потерпілих.

"Нічим не можемо допомогти, ідіть до суду" – це стандартна відповідь Міністерства юстиції жертвам "чорних реєстраторів". Переписати майно на іншу людину, – справа кількох хвилин, щоб відновити свої права, потрібні місяці судової тяганини.

А в квітні 2016-го року в селищі Коцюбинське, що на межі Києва, багато років точиться боротьба. У розпал цієї війни голову Коцюбинського вмить змістили з посади, і вибори тут ні до чого. Держреєстратор просто замінив прізвище сільського голови у реєстрі юридичних осіб. Хто був той нахабний реєстратор? Знову – Олена Скоріна.



Олена Скоріна стала "власницею" квартири нардепа

Мене замінили на Юлію Гловацьку, це теж була колишня працівниця Ірпінського міськвиконкому, вона представник партії "Нові обличчя", і не для кого не таємниця що конфлікт між Коцюбинським і Ірпенем точиться багато років, конфлікт точиться навколо лісу,

– розповіла голова селищної ради Коцюбинського Ольга Матюшина.

Конфлікт щодо біличанського лісу – Ірпінь хотіли об'єднати з Коцюбинським, тоді міськрада Ірпеня змогла би роздати землі під забудову. На заваді стала сільський голова маленького Коцюбинського – не хотіла об'єднуватись. Проблему спробували вирішити кардинально – поміняли очільницю села Ольгу Матюшину на Юлію Главацьку з партії Карплюка. Невдовзі Матюшина відбила реєстрову атаку і посаду повернула, але реєстратора Скоріну тоді навіть не оштрафували.

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Пізніше Скоріну позбавили доступу до реєстрів за витівки з сільським головою Коцюбинського. Вона звільнилася з Ірпінської міськради, а вже у 2018 році знову отримала акредитацію, як державний реєстратор нового державного підприємства - "Київоблреклама", проте "Київоблреклама" – фіктивне підприємство, його фізично не існує. Саму пані Скоріну, не на камеру, клерки радять шукати в організації "Адвокат" – прямо навпроти міськради.

Чому "чорних реєстраторів" ніхто реально не карає? Про це ми вирішили розпитати Тетяну Козаченко. Вона два роки очолювала в Мін'юсті департамент люстрації, а сьогодні захищає в судах жертв "чорних реєстраторів". Козаченко переконує - крадіжка квартири депутата чи зміна влади в селі - це не поодинокі випадки, а система.

Через міністерство юстиції все вирішуються вибірково і мають корупційні підстави, довести це повинна поліція і прокуратура. Ми з вами такі самі жертви, які кожен раз звертаються і просять це зробити. Ми за 4 роки не отримали справедливості! Непокарані особи, а ті хто прийшли – знову починають будувати бізнес на державних посадах,

– сказала Тетяна Козаченко.