В Шанхае отменили около 400 авиарейсов из-за десятибалльного тайфуна

Из-за приближения тайфуна "Ампил" в Шанхае эвакуировали более 190 тысяч человек. Сила ветра в эпицентре тайфуна достигает десяти баллов.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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По сообщению СМИ, тайфун движется со скоростью 25 км/ч, и ударит по Шанхаю в полдень по местному времени.

Из-за приближения стихии отменили 390 авиарейсов, а также круизные туры по реке Хуанпу.