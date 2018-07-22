В Шанхае отменили около 400 авиарейсов из-за десятибалльного тайфуна
Из-за приближения тайфуна "Ампил" в Шанхае эвакуировали более 190 тысяч человек. Сила ветра в эпицентре тайфуна достигает десяти баллов.
Об этом сообщает агентство Синьхуа.
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По сообщению СМИ, тайфун движется со скоростью 25 км/ч, и ударит по Шанхаю в полдень по местному времени.
Из-за приближения стихии отменили 390 авиарейсов, а также круизные туры по реке Хуанпу.
Источник: 24 Канал
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