У Шанхаї скасували майже 400 авіарейсів через десятибальний тайфун
Через наближення тайфуну "Ампіл" у Шанхаї евакуювали понад 190 тисяч осіб. Сила вітру в епіцентрі тайфуну досягає десяти балів.
Про це повідомляє агентство Сіньхуа.
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За повідомленням ЗМІ, тайфун рухається зі швидкістю 25 км/год, і вдарить по Шанхаю опівдні за місцевим часом.
Через наближення стихії скасували 390 авіарейсів, а також круїзні тури по річці Хуанпу.
Джерело: 24 Канал
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