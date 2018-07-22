У Шанхаї скасували майже 400 авіарейсів через десятибальний тайфун

Через наближення тайфуну "Ампіл" у Шанхаї евакуювали понад 190 тисяч осіб. Сила вітру в епіцентрі тайфуну досягає десяти балів.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа. Читайте також: Київ "плаває": злива знову підтопила столичні вулиці (відео) За повідомленням ЗМІ, тайфун рухається зі швидкістю 25 км/год, і вдарить по Шанхаю опівдні за місцевим часом. Через наближення стихії скасували 390 авіарейсів, а також круїзні тури по річці Хуанпу.