В школе-интернате на Закарпатье – вспышка коронавируса: подробности

В школе-интернате города Перечин на Закарпатье зафиксировали вспышку коронавируса. Там его обнаружили у 4 детей и 2 работников учреждения. В самом городе сейчас зафиксировали 21 больного COVID-19, а в селе Заричев рядом с Перечином – еще пятерых.

Следовательно, в Перечинском ОТО сейчас зафиксированы 26 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил председатель ОТО Иван Погориляк на своей странице в фейсбук.

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По словам Погориляка, большинство из этих больных имеет легкое течение заболевания. Только 5 человек находятся в медучреждениях в Ужгороде.

Сейчас в районе провели тестирование у 185 человек.

Между тем директор интерната Василий Коба уточнил, что в его заведении заболели 4 детей и 2 работников. Больных детей отправили в инфекционное отделение Мукачевской районной больницы. Чувствуют себя они сейчас удовлетворительно. Об этом он рассказал в комментарии Teza.

У остальных детей и всех работников интерната массово берут тесты на коронавирус и проводят санобработку помещений. На карантин закрывать школу не планируют.

Как сказал директор, вероятно, коронавирусом первой заболела инструктор по труду интерната. Ее дочь работает врачом в Ужгороде и контактирует с больными COVID-19.

Город Перечин на Закарпатье: карта

Какова ситуация с коронавирусом на Закарпатье?По состоянию на 8 мая на Закарпатье у 644 человек установлен диагноз COVID-19, выздоровели 86 человек, умерли – 13.