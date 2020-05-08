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      В школе-интернате на Закарпатье – вспышка коронавируса: подробности

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      Вспышка коронавируса в интернате на Закарпатье: сколько больных
      Школа-интернат в Перечине / "Новости Закарпатья"

      В школе-интернате города Перечин на Закарпатье зафиксировали вспышку коронавируса. Там его обнаружили у 4 детей и 2 работников учреждения. В самом городе сейчас зафиксировали 21 больного COVID-19, а в селе Заричев рядом с Перечином – еще пятерых.

      Следовательно, в Перечинском ОТО сейчас зафиксированы 26 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил председатель ОТО Иван Погориляк на своей странице в фейсбук.

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      По словам Погориляка, большинство из этих больных имеет легкое течение заболевания. Только 5 человек находятся в медучреждениях в Ужгороде.

      Сейчас в районе провели тестирование у 185 человек.

      Между тем директор интерната Василий Коба уточнил, что в его заведении заболели 4 детей и 2 работников. Больных детей отправили в инфекционное отделение Мукачевской районной больницы. Чувствуют себя они сейчас удовлетворительно. Об этом он рассказал в комментарии Teza.

      У остальных детей и всех работников интерната массово берут тесты на коронавирус и проводят санобработку помещений. На карантин закрывать школу не планируют.

      Как сказал директор, вероятно, коронавирусом первой заболела инструктор по труду интерната. Ее дочь работает врачом в Ужгороде и контактирует с больными COVID-19.

      Город Перечин на Закарпатье: карта

      Какова ситуация с коронавирусом на Закарпатье?По состоянию на 8 мая на Закарпатье у 644 человек установлен диагноз COVID-19, выздоровели 86 человек, умерли – 13.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Дети и несовершеннолетние Новости Закарпатья
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