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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      У школі-інтернаті на Закарпатті – спалах коронавірусу: подробиці

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      Спалах коронавірусу в інтернаті на Закарпатті: скільки хворих
      Школа-інтернат у Перечині / "Новини Закарпаття"

      У школі-інтернаті міста Перечин, що на Закарпатті, зафіксували спалах коронавірусу. Там його виявили у 4 дітей та 2 працівників закладу. Водночас, у самому місті наразі зафіксували 21 хворого на COVID-19, а у селі Зарічев, що поруч із Перечином, – ще п’ятьох.

      Відтак, у Перечинському ОТГ наразі зафіксовані 26 випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомив голова ОТГ Іван Погоріляк на своїй фейсбук-сторінці.

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      За словами Погоріляка, більшість із цих хворих має легкий перебіг захворювання. Лише 5 осіб перебувають у медзакладах в Ужгороді.

      Наразі у районі провели тестування у 185 осіб.

      Тим часом директор інтернату Василь Коба уточнив, що в його закладі захворіли 4 дітей та 2 працівників. Хворих дітей відправили в інфекційне відділення Мукачівської районної лікарні. Почуваються вони наразі задовільно. Про це він розповів у коментарі Teza.

      У решти дітей та всіх працівників інтернату масово беруть тести на коронавірус та проводять санобробку приміщень. На карантин закривати школу не планують.

      Як сказав директор, ймовірно, на коронавірус першою захворіла інструктор з праці інтернату. Її донька працює лікарем в Ужгороді і контактує з хворими на COVID-19.

      Місто Перечин на Закарпатті: карта

      Яка ситуація з коронавірусом на Закарпатті? Станом на 8 травня на Закарпатті у 644 осіб встановлено діагноз COVID-19, одужали 86 людей, померли – 13.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Діти і неповнолітні Новини Закарпаття
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