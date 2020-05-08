У школі-інтернаті на Закарпатті – спалах коронавірусу: подробиці

У школі-інтернаті міста Перечин, що на Закарпатті, зафіксували спалах коронавірусу. Там його виявили у 4 дітей та 2 працівників закладу. Водночас, у самому місті наразі зафіксували 21 хворого на COVID-19, а у селі Зарічев, що поруч із Перечином, – ще п’ятьох.

Відтак, у Перечинському ОТГ наразі зафіксовані 26 випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомив голова ОТГ Іван Погоріляк на своїй фейсбук-сторінці.

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За словами Погоріляка, більшість із цих хворих має легкий перебіг захворювання. Лише 5 осіб перебувають у медзакладах в Ужгороді.

Наразі у районі провели тестування у 185 осіб.

Тим часом директор інтернату Василь Коба уточнив, що в його закладі захворіли 4 дітей та 2 працівників. Хворих дітей відправили в інфекційне відділення Мукачівської районної лікарні. Почуваються вони наразі задовільно. Про це він розповів у коментарі Teza.



У решти дітей та всіх працівників інтернату масово беруть тести на коронавірус та проводять санобробку приміщень. На карантин закривати школу не планують.



Як сказав директор, ймовірно, на коронавірус першою захворіла інструктор з праці інтернату. Її донька працює лікарем в Ужгороді і контактує з хворими на COVID-19.

Місто Перечин на Закарпатті: карта

Яка ситуація з коронавірусом на Закарпатті? Станом на 8 травня на Закарпатті у 644 осіб встановлено діагноз COVID-19, одужали 86 людей, померли – 13.