В школе на Закарпатье первоклассник провалился в выгребную яму: случай – не первый

К счастью, ребенка спасли: одноклассники парня забили тревогу и побежали за учителями. Те вытащили школьника из фекалий. Впрочем, эта ситуация – не первый подобный случай.

Инцидент произошел 13 сентября в селе Забродь, что в Хустском районе Закарпатья. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил юрист Закарпатского центра правовой помощи Роман Келемен.

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Все родители шокированы таким случаем, а учителя, как всегда, умалчивают состояние школьного туалета, чтобы их не уволили,

– рассказывает о ситуации защитник.

По его словам, в Хустском районе – это уже далеко не первый подобный случай.

Келемен также обнародовал фото "школьного туалета", в который провалился ученик.

"Посмотрите на этот школьный туалет и дайте оценку работы директору школы, сельскому голове, начальнику отдела образования Хустского района и области и органам власти. К сожалению, наши школы не обеспечены элементарным", – добавляет юрист.