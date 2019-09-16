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      У школі на Закарпатті першачок провалився у вигрібну яму: випадок – не перший

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      "Шкільний туалет" у Хустському районі Закарпаття
      "Шкільний туалет" у Хустському районі Закарпаття / Фото із соцмереж

      На щастя, дитину врятували: однокласники хлопця забили на сполох і побігли за вчителями. Ті витягнули школяра з фекалій. Втім, ця ситуація – не перший подібний випадок.

      Інцидент стався 13 вересня у селі Забрідь, що у Хустському районі Закарпаття. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив юрист Закарпатського центру правової допомоги Роман Келемен.

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      Всі батьки шоковані таким випадком, а вчителі, як завжди, замовчують стан шкільного туалету, щоб їх не звільнили,
      – розповідає про ситуацію захисник.

      За його словами, у Хустському районі – це вже далеко не перший подібний випадок.

      Келемен також оприлюднив фото "шкільного туалету", у який провалився учень.

      "Подивіться на цей шкільний туалет і дайте оцінку роботи директору школи, сільському голові, начальнику відділу освіти Хустського району та області та органам влади. На жаль, наші школи не забезпечені елементарним", – додає юрист.

       

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      Теги: Новини України Новини Закарпаття Діти і неповнолітні Освіта
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