В школе в Калифорнии произошла стрельба: первые детали

Американские СМИ сообщают, что на территории школы Хайленд в Палмдейле, штат Калифорния, произошла стрельба.

Телеканал FOX 11 Los Angelos подтвердил информацию о неизвестном с оружием в кампусе учебного заведения со ссылкой на местного шерифа.

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#BREAKING Sheriff's Department confirms there is a man on campus with a gun at #Highland High in #Palmdale. Reporters are on the way to the scene. pic.twitter.com/vyWx2D5ige — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) 11 травня 2018 р.

JUST IN: Authorities are responding to multiple reports of a man with a gun at Highland High School in Palmdale, California https://t.co/0kRNub0d0W pic.twitter.com/gP1HD0CBfD — The Situation Room (@CNNSitRoom) 11 травня 2018 р.

Перед этим на номер 911 поступало немало сообщений об инциденте в школе.

Как сообщил в эфире телеканала FOX 11 Los Angeles, один из учителей отметил, что предполагаемый стрелок находится в библиотеке с длинноствольным оружием.

#BREAKING Numerous 911 calls to police about incident at #Highland High School in Palmdale. pic.twitter.com/x4usgAFYuB — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) 11 травня 2018 р.

CBS Los Angeles на своей странице в Twitter сообщает о по меньшей мере одном раненом человеке, который добрался до больницы самостоятельно.

UPDATE: 1 person drives himself to the hospital after shots fired at Highland High School in Palmdale. Several 911 calls reported man with gun on campus. https://t.co/5D9iJkU7Mn pic.twitter.com/On5Y8Ch0I9 — CBS Los Angeles (@CBSLA) 11 травня 2018 р.

К слову, накануне в российском городе Барабинске Новосибирской области 16-летний студент колледжа устроил стрельбу из охотничьего ружья по другим студентам, а после этого застрелил себя сам.