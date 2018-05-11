В школе в Калифорнии произошла стрельба: первые детали
Американские СМИ сообщают, что на территории школы Хайленд в Палмдейле, штат Калифорния, произошла стрельба.
Телеканал FOX 11 Los Angelos подтвердил информацию о неизвестном с оружием в кампусе учебного заведения со ссылкой на местного шерифа.
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Перед этим на номер 911 поступало немало сообщений об инциденте в школе.
Как сообщил в эфире телеканала FOX 11 Los Angeles, один из учителей отметил, что предполагаемый стрелок находится в библиотеке с длинноствольным оружием.
CBS Los Angeles на своей странице в Twitter сообщает о по меньшей мере одном раненом человеке, который добрался до больницы самостоятельно.
К слову, накануне в российском городе Барабинске Новосибирской области 16-летний студент колледжа устроил стрельбу из охотничьего ружья по другим студентам, а после этого застрелил себя сам.