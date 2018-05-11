У школі в Каліфорнії сталась стрілянина: перші деталі

Американські ЗМІ повідомляють, що на території школи Хайленд у Палмдейлі, що в штаті Каліфорнія, сталась стрілянина.

Телеканал FOX 11 Los Angelos підтвердив інформацію про невідомого зі зброєю у кампусі навчального закладу з посиланням на місцевого шерифа.

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#BREAKING Sheriff's Department confirms there is a man on campus with a gun at #Highland High in #Palmdale. Reporters are on the way to the scene. pic.twitter.com/vyWx2D5ige — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) 11 травня 2018 р.

JUST IN: Authorities are responding to multiple reports of a man with a gun at Highland High School in Palmdale, California https://t.co/0kRNub0d0W pic.twitter.com/gP1HD0CBfD — The Situation Room (@CNNSitRoom) 11 травня 2018 р.

Перед цим на номер 911 надходило чимало повідомлень про інцидент у школі.

Як повідомив в ефірі телеканалу FOX 11 Los Angelos, один із вчителів зазначив, що ймовірний стрілець перебуває у бібліотеці із довгоствольною зброєю.

#BREAKING Numerous 911 calls to police about incident at #Highland High School in Palmdale. pic.twitter.com/x4usgAFYuB — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) 11 травня 2018 р.

CBS Los Angeles на своїй сторінці у Twitter повідомляє про щонайменше одну поранену людину, яка дісталась до лікарні самотужки.

UPDATE: 1 person drives himself to the hospital after shots fired at Highland High School in Palmdale. Several 911 calls reported man with gun on campus. https://t.co/5D9iJkU7Mn pic.twitter.com/On5Y8Ch0I9 — CBS Los Angeles (@CBSLA) 11 травня 2018 р.

До слова, напередодні у російському місті Барабінську Новосибірської області 16-річний студент коледжу влаштував стрілянину з мисливської рушниці по інших студентах, а після цього застрелив себе сам.