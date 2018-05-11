У школі в Каліфорнії сталась стрілянина: перші деталі
Американські ЗМІ повідомляють, що на території школи Хайленд у Палмдейлі, що в штаті Каліфорнія, сталась стрілянина.
Телеканал FOX 11 Los Angelos підтвердив інформацію про невідомого зі зброєю у кампусі навчального закладу з посиланням на місцевого шерифа.
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Перед цим на номер 911 надходило чимало повідомлень про інцидент у школі.
Як повідомив в ефірі телеканалу FOX 11 Los Angelos, один із вчителів зазначив, що ймовірний стрілець перебуває у бібліотеці із довгоствольною зброєю.
CBS Los Angeles на своїй сторінці у Twitter повідомляє про щонайменше одну поранену людину, яка дісталась до лікарні самотужки.
До слова, напередодні у російському місті Барабінську Новосибірської області 16-річний студент коледжу влаштував стрілянину з мисливської рушниці по інших студентах, а після цього застрелив себе сам.