В Швеции открыли дорогу, которая заряжает электромобили прямо на ходу
Неподалеку от Стокгольма открыли дорогу, которая на ходу подзаряжает электромобили. Контактная рейка, вмонтированная в дорожное полотно, подает ток на машину. Проезжая над электрифицированным отрезком дороги, он автоматически выдвигается и подсоединяется к рейке, и так же сам отключается, когда авто проехало зону зарядки.
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Источник: 24 канал
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