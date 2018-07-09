У Швеції відкрили дорогу, яка заряджає електромобілі просто на ходу
Неподалік Стокгольма відкрили дорогу, яка на ходу підзаряджає електромобілі. Контактна рейка, вмонтована у дорожнє полотно, подає струм на машину. Проїжджаючи над електрифікованим відрізком дороги, він автоматично висувається та під’єднується до рейки, і так само сам відмикається, коли авто проїхало зону зарядки.
Більше – дивіться у відео.
Джерело: 24 канал
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