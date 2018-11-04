В Швеции в результате стрельбы ранены 7 человек

В Швеции в результате стрельбы, предположительно устроенной членами байкерского клуба, 7 человек получили ранения, 12 человек задержали.

Об этом сообщает Associated Press.

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Отмечается, что инцидент случился возле одного из развлекательных заведений, где проходила вечеринка. Полиция заявила, что к стрельбе причастны члены байкерской банды. Причины инцидента пока не известны.

Газета Goteborgs-Posten отметила, что несколько раненых причастны к крупнейшей в мире байкерской группировке Hells Angels.