У Швеції внаслідок стрілянини поранили 7 людей

У Швеції внаслідок стрілянини, імовірно влаштованої членами байкерського клубу, 7 осіб отримали поранення, 12 людей затримали.

Про це повідомляє Associated Press.

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Зазначається, що інцидент трапився біля одного з розважальних закладів, де проходила вечірка. Поліція заявила, що до стрілянини причетні члени байкерської банди. Причини інциденту поки не відомі.

Газета Goteborgs-Posten зазначила, що кілька поранених причетні до найбільшого у світі байкерського угруповання Hells Angels.