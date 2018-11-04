У Швеції внаслідок стрілянини поранили 7 людей
У Швеції внаслідок стрілянини, імовірно влаштованої членами байкерського клубу, 7 осіб отримали поранення, 12 людей затримали.
Про це повідомляє Associated Press.
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Зазначається, що інцидент трапився біля одного з розважальних закладів, де проходила вечірка. Поліція заявила, що до стрілянини причетні члени байкерської банди. Причини інциденту поки не відомі.
Газета Goteborgs-Posten зазначила, що кілька поранених причетні до найбільшого у світі байкерського угруповання Hells Angels.
Джерело: 24 Канал
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