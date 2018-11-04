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      У Швеції внаслідок стрілянини поранили 7 людей

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      У Швеції байкери влаштували стрілянину
      У Швеції байкери влаштували стрілянину / frontnews.eu

      У Швеції внаслідок стрілянини, імовірно влаштованої членами байкерського клубу, 7 осіб отримали поранення, 12 людей затримали.

      Про це повідомляє Associated Press.

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      Зазначається, що інцидент трапився біля одного з розважальних закладів, де проходила вечірка. Поліція заявила, що до стрілянини причетні члени байкерської банди. Причини інциденту поки не відомі.

      Газета Goteborgs-Posten зазначила, що кілька поранених причетні до найбільшого у світі байкерського угруповання Hells Angels.

      Теги: Швеція
      Джерело: 24 Канал
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