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      В Швеции возобновили дело против скандального основателя WikiLeaks Ассанжа

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      Дело Ассанжа возобновили по просьбе жертвы
      Дело Ассанжа возобновили по просьбе жертвы

      Шведская прокуратура возобновила закрытое два года назад дело против основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого обвиняли в изнасиловании.

      Об этом сообщает ВВС.

      Расследование дела возобновили по просьбе адвоката вероятной жертвы. Сам Ассанж все обвинения отрицает.

      Он избегал экстрадиции в Швецию в течение семи лет после того, с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне.

      Решение о возобновлении расследования, вероятно, поднимет вопрос относительно того, какой запрос об экстрадиции должен иметь преимущество: Швеции или США.

      Что известно о деле Ассанжа?
      В 2010-м против основателя сайта WikiLeaks, публикующего тайную информацию, возбудили дело об изнасиловании. Кроме того, в США основателю WikiLeaks грозит пожизненное заключение за публикацию на своем сайте секретных документов в 2012 году.

      ​Позже обвинения в сексуальном насилии в Швеции с него были сняты.

      1 мая 2019 года в Лондоне Ассанж был приговорен к 50 неделям заключения за действия 2012 года. Тогда он не явился на заседание суда относительно его экстрадиции в Швецию и скрылся от правосудия в посольстве Эквадора.

      blog_ava
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      Теги: Wikileaks Новости США Швеция Джулиан Ассанж
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