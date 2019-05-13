В Швеции возобновили дело против скандального основателя WikiLeaks Ассанжа

Шведская прокуратура возобновила закрытое два года назад дело против основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого обвиняли в изнасиловании.

Об этом сообщает ВВС.

Расследование дела возобновили по просьбе адвоката вероятной жертвы. Сам Ассанж все обвинения отрицает.

Он избегал экстрадиции в Швецию в течение семи лет после того, с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне.

Решение о возобновлении расследования, вероятно, поднимет вопрос относительно того, какой запрос об экстрадиции должен иметь преимущество: Швеции или США.

Что известно о деле Ассанжа?

В 2010-м против основателя сайта WikiLeaks, публикующего тайную информацию, возбудили дело об изнасиловании. Кроме того, в США основателю WikiLeaks грозит пожизненное заключение за публикацию на своем сайте секретных документов в 2012 году.



​Позже обвинения в сексуальном насилии в Швеции с него были сняты.



1 мая 2019 года в Лондоне Ассанж был приговорен к 50 неделям заключения за действия 2012 года. Тогда он не явился на заседание суда относительно его экстрадиции в Швецию и скрылся от правосудия в посольстве Эквадора.