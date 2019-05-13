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      У Швеції відновили справу проти скандального засновника WikiLeaks Ассанжа

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      Справу Ассанжа відновили на прохання жертви
      Справу Ассанжа відновили на прохання жертви / Getty Images

      Шведська прокуратура відновила закриту два роки тому справу проти засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа, якого звинувачували у згвалтуванні.

      Про це повідомляє ВВС.

      Розслідування справи відновили на прохання адвоката ймовірної жертви. Сам Ассанж усі звинувачення заперечує.

      Він уникав екстрадиції до Швеції протягом семи років після того, з 2012 року переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні.

      Рішення про відновлення розслідування, ймовірно, порушить питання щодо того, який запит про екстрадицію має мати перевагу: Швеції чи США.

      Що відомо про справу Ассанжа?У 2010-му проти засновника сайту WikiLeaks, що публікує таємну інформацію, порушили справу про зґвалтування. Крім того, у США засновнику WikiLeaks загрожує довічне ув'язнення за публікацію на своєму сайті секретних документів у 2012 році.

      ​Пізніше звинувачення у сексуальному насильстві у Швеції з нього були зняті.

      1 травня 2019 року у Лондоні Ассанжа було засуджено до 50 тижнів ув’язнення за дії 2012 року. Тоді він не з’явився на засідання суду щодо його екстрадиції до Швеції і сховався від правосуддя в посольстві Еквадору.

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      Теги: Wikileaks Новини США Швеція Джуліан Ассанж
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