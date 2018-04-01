В Швеции ввели налог на авиаперелеты: известны тарифы

В воскресенье, 1 апреля, начал действовать новый налог на полеты из аэропортов Швеции, введенный для уменьшения выброса парниковых газов. Налог предназначен не для пассажиров, его ввели для авиакомпаний.

Об этом сообщает "Радио Швеции SR".

"Сегодня вводится авианалог на полеты из Швеции. Климатическая мера, которая как приветствовалась, так и критиковалась еще до своего вступления в силу", – отмечается в сообщении.

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Следовательно, сумма налога составляет 60 крон (5 евро) за поездку внутри Швеции и ЕС. Полеты на более дальние расстояния в зависимости от протяженности могут быть от 250 крон (23 евро) до 400 крон за полет из Швеции (36 евро).

Будет ли это означать подорожание авиабилетов – пока неизвестно.

Согласно анализу, проведенному по заказу правительства в преддверии введения налога, выбросы парниковых газов могут сократиться до 2%. Ожидается также, что люди будут меньше летать.

"Это (налог) не имеет прямого влияния на выбросы, но не это важно, просто следует начать где-то для того, чтобы платить за влияние на климат в связи с полетами", – сказал эксперт по вопросам транспорта из Шведского управления охраны окружающей среды Матс Бьуорселль.