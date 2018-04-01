У Швеції запровадили податок на авіаперельоти: відомі тарифи

У неділю, 1 квітня, почав діяти новий податок на польоти з аеропортів Швеції, запроваджений задля зменшення викиду парникових газів. Податок призначений не для пасажирів, його ввели для авіакомпаній.

Про це повідомляє "Радіо Швеції SR".

"Сьогодні вводиться авіаподаток на польоти зі Швеції. Кліматична міра, яка як віталася, так і критикувалася ще до свого набуття чинності", – зазначається у повідомленні.

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Відтак, сума податку становить 60 крон (5 євро) за поїздку всередині Швеції та ЄС. Польоти на більш далекі відстані в залежності від протяжності можуть бути від 250 крон (23 євро) до 400 крон за політ зі Швеції (36 євро).

Чи буде означатиме це подорожчання авіаквитків – наразі невідомо.

Згідно з аналізом, проведеним на замовлення уряду напередодні введення податку, викиди парникових газів можуть скоротитися до 2%, очікується також, що люди менше літатимуть.

"Це (податок) не має прямого впливу на викиди, але не це важливо, просто слід почати десь для того, щоб платити за вплив на клімат у зв'язку з польотами", – сказав експерт з питань транспорту зі Шведського управління охорони навколишнього середовища Матс Бьyoрселль.