В Швеции ввели разрешение на попрошайничество: за него придется заплатить

Шведский город Эскильстуна стал первым муниципалитетом в государстве, где ввели разрешения на попрошайничество. Чтобы его получить, нищие должны заполнить электронную форму онлайн или обратиться в полицию.

Заявитель должен находиться на территории страны легально и иметь шведский номер социального страхования, сообщает издание Nyheter24.

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За такое разрешение придется заплатить 250 шведских крон, что составляет около 23 евро. Кроме того, с нищих будет взиматься административный сбор.

Новые правила вступили в силу с 1 августа. Как сообщила полиция, в первый день они не получали ни одного запроса на разрешение попрошайничать в первый день действия новых правил.