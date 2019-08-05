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      В Швеции ввели разрешение на попрошайничество: за него придется заплатить

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      В шведском городе Эскильстуна ввели разрешение на попрошайничество
      В шведском городе Эскильстуна ввели разрешение на попрошайничество / скрин из youtube

      Шведский город Эскильстуна стал первым муниципалитетом в государстве, где ввели разрешения на попрошайничество. Чтобы его получить, нищие должны заполнить электронную форму онлайн или обратиться в полицию.

      Заявитель должен находиться на территории страны легально и иметь шведский номер социального страхования, сообщает издание Nyheter24.

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      За такое разрешение придется заплатить 250 шведских крон, что составляет около 23 евро. Кроме того, с нищих будет взиматься административный сбор.

      Новые правила вступили в силу с 1 августа. Как сообщила полиция, в первый день они не получали ни одного запроса на разрешение попрошайничать в первый день действия новых правил.

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      Теги: Швеция
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