У Швеції запровадили дозвіл на жебрацтво: за нього доведеться заплатити
Шведське місто Ескільстуна стало першим муніципалітетом у державі, де запровадили дозволи на жебракування. Щоб його отримати, жебраки повинні заповнити електронну форму онлайн або звернутися до поліції.
Заявник повинен перебувати на території країни легально і мати шведський номер соціального страхування, повідомляє видання Nyheter24.
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За такий дозвіл доведеться заплатити 250 шведських крон, що становить близько 23 євро. Крім того, з жебраків стягуватиметься адміністративний збір.
Нові правила набули чинності з 1 серпня. Як повідомила поліція, у перший день вони не отримували жодного запиту на дозвіл жебракувати у перший день дії нових правил.
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