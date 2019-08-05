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      У Швеції запровадили дозвіл на жебрацтво: за нього доведеться заплатити

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      У шведському місті Ескільстуна запровадили дозвіл на жебракування
      У шведському місті Ескільстуна запровадили дозвіл на жебракування / скрін з youtube

      Шведське місто Ескільстуна стало першим муніципалітетом у державі, де запровадили дозволи на жебракування. Щоб його отримати, жебраки повинні заповнити електронну форму онлайн або звернутися до поліції.

      Заявник повинен перебувати на території країни легально і мати шведський номер соціального страхування, повідомляє видання Nyheter24.

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      За такий дозвіл доведеться заплатити 250 шведських крон, що становить близько 23 євро. Крім того, з жебраків стягуватиметься адміністративний збір.

      Нові правила набули чинності з 1 серпня. Як повідомила поліція, у перший день вони не отримували жодного запиту на дозвіл жебракувати у перший день дії нових правил.

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      Теги: Швеція
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