Оккупационный "суд" Крыма продолжает рассмотрение дела уволенного из плена Бекирова

После освобождения из российского плена в рамках обмена пленными активист Эдем Бекиров остается в РФ в статусе обвиняемого. Уже завтра "суд" оккупированного Симферополя проведет очередное заседание по делу Бекирова.

На пресс-конференции в Киеве адвокат освобожденного Эдема Бекирова – Алексей Ладен отметил, что на новом заседании защита собирается предоставить документы о том, что Бекирову провели операцию, он находится в больнице и физически не может появиться на заседании.

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Адвокат освобожденного из плена политзаключенного отметил, что несмотря на то, что сейчас Бекиров находится на свободе, он все еще продолжает быть в статусе обвиняемого.

Кто такой Эдем Бекиров и как его задержали?Эдем Бекиров – крымскотатарский активист, постоянно жил в Херсонской области. Российские силовики задержали его на административной границе с Крымом 12 декабря 2018.



Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что активист ехал в Крым, чтобы навестить мать и других родственников. Однако оккупационная власть задержала его и подозревает в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отверг.

Отметим, что после обмена пленными украинская омбудсвумен, которая принимала непосредственное участие в этом процессе, рассказала о том, что сейчас официального запроса от РФ о прекращении уголовного преследования обмененных не поступало. Следовательно, стороны не договаривались о прекращении уголовного преследования участников обмена.

Адвокат также напомнил, что 6 сентября было назначено первое судебное заседание по рассмотрению уголовного дела Бекирова, который на тот момент уже находился в Москве под наблюдением сотрудников ФСБ РФ в ожидании освобождения.

Поскольку 6 сентября Бекиров в суде в Симферополе не появился, суд принял решение о его принудительном приводе. 13 сентября должно состояться очередное судебное заседание, на котором судебные приставы отчитаются, смогли ли они выполнить привод и доставить Бекирова в подконтрольный Кремлю Центральный райсуд Симферополя.

Защита, в свою очередь, предоставит медицинские документы о том, что Бекирову проведели операцию, он находится в больнице и физически не может появиться.

Как в дальнейшем будет развиваться дело Эдема Бекирова, пока прогнозировать сложно, я надеюсь, что разум возобладает, прокуратура отзовет обвинения и уголовное дело в отношении него будет прекращено,

– отметил адвокат.

Что известно о проблемах со здоровьем Бекирова?Бекиров имеет сахарный диабет и проблемы с сердцем. Российские тюремщики отказывались передавать тяжело больному пленнику необходимые лекарства и возить его на осмотры к врачам. После освобождения из плена Бекирова прооперировали в клинической больнице "Феофания".