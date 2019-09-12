Окупаційний "суд" Криму продовжує розгляд справи звільненого з полону Бекірова

Після звільнення із російського полону в рамках обміну полоненими активіст Едем Бекіров залишається в РФ у статусі обвинуваченого. Вже завтра "суд" окупованого Сімферополя проведе чергове засідання у справі Бекірова.

На пресконференції у Києві адвокат звільненого Едема Бекірова – Олексій Ладін зазначив, що на новому засіданні захист збирається надати документи про те, що Бекірову було проведено операцію, він перебуває в лікарні і фізично не може з'явитися на засіданні.

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Адвокат звільненого з полону політв'язня наголосив, що попри те, що зараз Бекіров перебуває на волі, він все ще продовжує бути у статусі обвинуваченого.

Хто такий Едем Бекіров і як його затримали?Едем Бекіров – кримськотатарський активіст, що постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на адміністративній межі з Кримом 12 грудня 2018 року.



Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада затримала його і підозрює у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкинув.

Зазначимо, що після обміну полоненими українська омбудсвумен, яка брала безпосередню участь у цьому процесі, розповіла про те, що наразі офіційного запиту від РФ щодо припинення кримінального переслідування обміняних не надходило. Відтак, сторони не домовлялися про припинення кримінального переслідування учасників обміну.

Адвокат також нагадав, що 6 вересня було призначено перше судове засідання з розгляду кримінальної справи Бекірова, який на той момент вже перебував у Москві під наглядом співробітників ФСБ РФ в очікуванні звільнення.

Оскільки 6 вересня Бекіров до суду в Сімферополі не з'явився, суд ухвалив рішення про його примусовий привід. 13 вересня повинно відбутися чергове судове засідання, на якому судові пристави відзвітують, чи змогли вони виконати привід і доставити Бекірова в підконтрольний Кремлю Центральний райсуд Сімферополя.

Захист, у свою чергу, надасть медичні документи про те, що Бекірову було проведено операцію, він перебуває в лікарні і фізично не може з'явитися.

Як надалі розвиватиметься справа Едема Бекірова, поки прогнозувати складно, я сподіваюся, що розум візьме гору, прокуратура відкличе обвинувачення і кримінальну справу стосовно нього буде припинено,

– зазначив адвокат.

Що відомо про проблеми зі здоров'ям Бекірова?Бекіров має цукровий діабет та проблеми з серцем. Російські тюремники відмовлялися передавати тяжкохворому бранцю необхідні ліки та возити його на огляди до лікарів. Після звільнення з полону Бекірова прооперували у клінічній лікарні "Феофанія".