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      Розвідники, вбивці та звичайні українські громадяни: Безсмертний про тих, кого видали Росії

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      Розвідники, вбивці та звичайні українські громадяни: Безсмертний про тих, кого видали Росії

      Із 35 людей (яких видали Росії – 24 канал), 13 – це агентура, військові, розвідники, снайпери, а решта – це звичайні українські громадяни, які працювали наводчиками та збирали інформацію для РФ тощо.

      Таку думку висловив дипломат Роман Безсмертний у прямому ефірі 24 каналу.

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      На питання ведучої, навіщо вони потрібні Росії, Безсмертний відповів, що це ми (українці, – 24 канал) думаємо, що це звичайні громадяни, але яка була їх роль – це вже справи ФСБ, СБУ тощо.

      Україна видала розвідників, вбивць, терористів, підривників тощо, а отримала – або моряків, які в життя жодного пострілу не зробили, або людей, по яких були сфабриковані кримінальні справи. Так от, Росія мала безумовно звільнити всіх українців, а Україна мала шанс лише обміняти,
      – наголосив дипломат.

      Зазначимо, що у межах обміну до Росії 7 вересня повернулися 35 утримуваних в Україні осіб, зокрема і головний редактор видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський. Повний список осіб, яких передали Росії – читайте за посиланням.

      обмін полоненими кого повернули до Росії
      Група осіб, яких Україна видала Росії в обмін на 35 політв'язнів Кремля / Фото з соцмереж

      Натомість до України повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов. Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" 7 вересня, приблизно о 14:00.

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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Обмін полоненими Українці в полоні РФ Роман Безсмертний
      Джерело: 24 канал
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