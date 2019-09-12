Обмін полоненими – перемога чи зрада: думка Безсмертного

7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів. Проте думки українців розділилися: одні вважають цю подію перемогою, інші – зрадою. Свою думку висловив і дипломат Роман Безсмертний у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською.

Обмін полонених – перемога чи зрада?

– Обмін полоненими я не вважаю ні перемогою, ні зрадою, а вважаю це щастям сімей, до яких повернули дітей, синів, батьків, чоловіків тощо. Для країни це теж ні зрада, ні перемога, а просто щастя сімей.

Важливо! Усі звільнені моряки надалі служитимуть на флоті

– Цим (обміном полонених, – 24 канал) ми не віддалилися, ні наблизилися до вирішення конфлікту з Росією. Тому що в питаннях врегулювання конфлікту є дві речі, в яких абсолютної ролі не грають ні звільнення людей, ні припинення вогню.



Хто повернувся з російського полону / Інфографіка 24 каналу

– В Кремлі план щодо знищення України в дії, Кремль це робив, робить і буде робити. І Київ має це чітко розуміти. Не потрібно думати, що все кардинально змінилося, це наївність у стосунках із Путіним.

Чи посприяв Зеленський обміну полонених?

– Я за об’єктивність оцінки. За часів президентства Порошенка теж було звільнено майже три тисячі людей і не помічати цього не можна. Хочу вам сказати одну річ – якби не два аргументи – арешт і доставка Цемаха та його свідчення – цього б звільнення не було. Адже він дав серйозні наводки, які формалізували те, про що говорилося на аналітичному рівні.

Важливо! Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" 7 вересня, приблизно о 14:00. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів. Україна видала Росії теж 35 людей, серед них – Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.

– Це (обмін полоненими, – 24 канал) досягнення України, але і щастя сімей. І не потрібно наговорювати того, чого немає. Бо ми нікуди не просунулися у питанні розв’язання конфлікту. Тому, якщо і працювати в Мінську (йдеться, ймовірно, про мінський формат – 24 канал) то заради двох речей – аби витягнути людей і припинити вогонь.

– Зеленський третій очільник держави, який не вводить в дію закон про правовий режим воєнного стану, закон про оборону. Це досягнення? Що ми до цього часу плутаємося в поняттях "війна" чи "конфлікт", "військовополонені" чи "люди з невизначеним статусом", "обмін" чи "звільнення" тощо.

Цемах – важлива фігура, але навколо нього є міф

– Навколо Цемаха є великий міф і конкретні свідчення, які дають багато можливостей вийти на різні фігури і отримати ще свідчення.



Підозрюваний Володимир Цемах

– Фігура Цемаха дуже важлива, але ми на сьогодні живемо в міфі навколо нього, що начебто він знає все. Але він до кінця нічого не знає, він просто виконував свою роль, яку він зіграв. І деякі речі він дав (розказав, – 24 канал) іноді розуміючи, а іноді ні.

Обмін чи звільнення?

– Яка зараз основна проблема? Чому ми заплуталися – обмін це чи звільнення полонених. У міжнародному праві є традиція, яка пов’язана з військовополоненими та розвідкою – тоді застосовуються два варіанти. Розумієте, на війну на екскурсію не ходять.

– Україна видала розвідників, вбивць, терористів, підривників тощо, а отримала – або моряків, які в життя жодного пострілу не зробили, або людей, по яких були сфабриковані кримінальні справи. Так от, Росія мала безумовно звільнити всіх українців, а Україна мала шанс лише обміняти.



Моряки, які повернулися з російського полону / Інфографіка 24 каналу

– Із 35 людей (яких видали Росії – 24 канал), 13 – це зрозуміло: це агентура, військові, розвідники, снайпери, а решта – це звичайні українські громадяни, які працювали наводчиками, збирали інформацію для РФ тощо. Навіщо вони потрібні Росії? Справа в тому, що це ми думаємо, що це звичайні громадяни, але яка була їх роль – це вже справи ФСБ, СБУ тощо.

– Скільки українців у полоні Росії? В окупованому Криму – близько 120 військових, на Донбасі – близько 200 військових, а в Росії цифра абсолютно незрозуміла, але складає вона близько 70 людей. Але публікувати весь список є небезпечним, бо це війна і вона диктує свої правила.

Яка була роль Медведчука?

– Якби не Меркель в цьому процесі, Медведчук би з самого початку ніякої ролі там не грав. Це вона за наводкою Путіна інкорпорувала Медведчука в цей процес, а Порошенко цей пас прийняв. Чому він це зробив – це питання до самого Петра Олексійовича. Більше того, за його власною вказівкою Медведчук був на зв’язках з СБУ, зокрема з Василем Грицаком.

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– Проте Медведчук не брав участі у обміну полонених, особливо в цьому останньому. Зазначу, що поява Медведчука в будь-якому процесі супроводжується двома речами – "порятунком" і бізнесом.

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