Усі звільнені моряки надалі служитимуть на флоті

Після повернення на Батьківщину з російської в'язниці усі 24 моряки планують продовжити служити в українських Військово-морських силах.

Звільнений моряк Андрій Оприско сказав, що "усі хлопці, як один, – усі вирішили продовжувати службу", пише "Інтерфакс-Україна".

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Оприско наголосив, що усі моряки знали, що вони праві, а також, що вони правильно вчинили.

Море – воно затягує назавжди,

– сказав звільнений моряк.

Ексбранець Кремля запевнив, що Україна обов’язково переможе. "І в цьому навіть немає жодних сумнівів. Тому що за нами правда, за нами Бог, ми переможемо обов'язково", – сказав він.

7 вересня між Україною та Росією відбувся масштабний обмін полоненими у форматі "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов, Едем Бекіров.

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Хто повернувся з російського полону / інфографіка 24 каналу



Українські моряки повернулися з полону / інфографіка 24 каналу