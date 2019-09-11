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      Усі звільнені моряки надалі служитимуть на флоті

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      Масштабний обмін полоненими був 7 вересня
      Масштабний обмін полоненими був 7 вересня / 24 канал

      Після повернення на Батьківщину з російської в'язниці усі 24 моряки планують продовжити служити в українських Військово-морських силах.

      Звільнений моряк Андрій Оприско сказав, що "усі хлопці, як один, – усі вирішили продовжувати службу", пише "Інтерфакс-Україна".

      Важливо: Переговори зривалися кілька разів: що залишилось за лаштунками обміну полоненими

      Оприско наголосив, що усі моряки знали, що вони праві, а також, що вони правильно вчинили.

      Море – воно затягує назавжди,
      – сказав звільнений моряк.

      Ексбранець Кремля запевнив, що Україна обов’язково переможе. "І в цьому навіть немає жодних сумнівів. Тому що за нами правда, за нами Бог, ми переможемо обов'язково", – сказав він.

      7 вересня між Україною та Росією відбувся масштабний обмін полоненими у форматі "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов, Едем Бекіров.

      Важливо: До моїх поранень лізли без стерильних рукавиць, – звільнений моряк про лікування у в'язниці РФ

      українці звільнені з полону
      Хто повернувся з російського полону / інфографіка 24 каналу

      Українські моряки повернулися з полону
      Українські моряки повернулися з полону / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      11 вересня
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      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Україна – Росія Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі
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