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      Все освобожденные моряки в дальнейшем будут служить на флоте

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      Масштабный обмен пленными был 7 сентября
      Масштабный обмен пленными был 7 сентября / 24 канал

      По возвращении на родину из российской тюрьмы все 24 моряка планируют продолжить служить в украинских Военно-морских силах.

      Освобожденный моряк Андрей Оприско сказал, что "все ребята, как один, – все решили продолжать службу", пишет "Интерфакс-Украина".

      Важно: Переговоры срывались несколько раз: что осталось за кулисами обмена пленными

      Оприско отметил, что все моряки знали, что они правы, а также, что они правильно поступили.

      Море – оно затягивает навсегда,
      – сказал освобожденный моряк.

      Экс-пленник Кремля заверил, что Украина обязательно победит. "И в этом даже нет никаких сомнений. Потому что за нами правда, за нами Бог, мы победим обязательно", – сказал он.

      7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен пленными в формате "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов, Эдем Бекиров.

      Важно: К моим ранениям лезли без стерильных перчаток, – освобожденный моряк о лечении в тюрьме РФ

      українці звільнені з полону
      Кто вернулся из русского плена / инфографика 24 канала

      Українські моряки повернулися з полону
      Украинские моряки вернулись из плена / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украинские моряки в плену Украина – Россия Обмен пленными
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