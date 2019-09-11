Все освобожденные моряки в дальнейшем будут служить на флоте

По возвращении на родину из российской тюрьмы все 24 моряка планируют продолжить служить в украинских Военно-морских силах.

Освобожденный моряк Андрей Оприско сказал, что "все ребята, как один, – все решили продолжать службу", пишет "Интерфакс-Украина".

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Оприско отметил, что все моряки знали, что они правы, а также, что они правильно поступили.

Море – оно затягивает навсегда,

– сказал освобожденный моряк.

Экс-пленник Кремля заверил, что Украина обязательно победит. "И в этом даже нет никаких сомнений. Потому что за нами правда, за нами Бог, мы победим обязательно", – сказал он.

7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен пленными в формате "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов, Эдем Бекиров.

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Кто вернулся из русского плена / инфографика 24 канала



Украинские моряки вернулись из плена / инфографика 24 канала