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      До моїх поранень лізли без стерильних рукавиць, – звільнений моряк про лікування у в'язниці РФ

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      Звільнений моряк Андрій Ейдер
      Звільнений моряк Андрій Ейдер / Фото з фейсбуку Андрія Ейдера

      Наймолодший моряк Андрій Ейдер звільнений з російського полону розповів, що його поранення намагалися чіпати без стерильних рукавиць.

      Андрій Ейдер не дозволяв лікарям цього робити, пише "Громадське".

      До речі: Звільнений з полону моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині: зворушливі фото

      Коли російські військові обстріляли та захопили українські кораблі у листопаді 2018 року, то вони поранили трьох українців. Серед них був і наймолодший військовий Андрій Ейдер. Він отримав осколкове поранення ніг.

      Український моряк не знає, чи належно його лікували. Однак до цього – його так ніхто не лікував. За словами Ейдера, спочатку він міг отримати довідки з великою бійкою.

      Вони якщо були, то якісь не ті. Бо для суду, для інших інстанцій, щоб довести, що я – це я, а не порушник, потрібні були довідки,
      – сказав моряк.

      7 вересня між Україною та Росією відбувся масштабний обмін полоненими у форматі "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політ'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Читайте також: Звільненого політв'язня Бекірова прооперували: він у реанімації

      українці звільнені з полону
      Хто повернувся з російського полону / інфографіка 24 каналу

      Українські моряки повернулися з полону
      Українські моряки повернулися з полону / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Лікування Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Обмін полоненими Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ
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