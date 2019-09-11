До моїх поранень лізли без стерильних рукавиць, – звільнений моряк про лікування у в'язниці РФ

Наймолодший моряк Андрій Ейдер звільнений з російського полону розповів, що його поранення намагалися чіпати без стерильних рукавиць.

Андрій Ейдер не дозволяв лікарям цього робити, пише "Громадське".

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Коли російські військові обстріляли та захопили українські кораблі у листопаді 2018 року, то вони поранили трьох українців. Серед них був і наймолодший військовий Андрій Ейдер. Він отримав осколкове поранення ніг.

Український моряк не знає, чи належно його лікували. Однак до цього – його так ніхто не лікував. За словами Ейдера, спочатку він міг отримати довідки з великою бійкою.

Вони якщо були, то якісь не ті. Бо для суду, для інших інстанцій, щоб довести, що я – це я, а не порушник, потрібні були довідки,

– сказав моряк.

7 вересня між Україною та Росією відбувся масштабний обмін полоненими у форматі "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політ'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

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Хто повернувся з російського полону / інфографіка 24 каналу



Українські моряки повернулися з полону / інфографіка 24 каналу