Обмен пленных - победа или предательство: мнение Бессмертного

7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных. Однако мнения украинцев разделились: одни считают это событие победой, другие – предательством. Свое мнение высказал и дипломат Роман Бессмертный в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской.

Обмен пленными – победа или " зрада" ?

– Обмен пленными я не считаю ни победой, ни предательством, а считаю это счастьем семей, в которые вернули детей, сыновей, отцов, мужей и тому подобное. Для страны это тоже ни предательство, ни победа, а просто счастье семей.

Важно! Все освобожденные моряки в дальнейшем будут служить на флоте

– Этим (обменом пленных – 24 канал) мы не отдалились, ни приблизились к решению конфликта с Россией. Потому что в вопросах урегулирования конфликта есть две вещи, в которых абсолютной роли не играют освобождение людей и прекращение огня.



Кто вернулся из русского плена / Инфографика 24 канала

– В Кремле план по уничтожению Украины в действии, Кремль это делал, делает и будет делать. И Киев должен это четко понимать. Не нужно думать, что все кардинально изменилось, это наивность в отношениях с Путиным.

Посодействовал ли Зеленский обмену пленных?

– Я за объективность оценки. Во времена президентства Порошенко тоже были освобождены почти три тысячи людей и не замечать этого нельзя. Хочу вам сказать одну вещь – если бы не два аргумента – арест и доставка Цемаха и его свидетельства – этого бы освобождения не было. Ведь он дал серьезные наводки, которые формализировали то, о чем говорилось на аналитическом уровне.

Важно! Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" 7 сентября, примерно в 14:00. На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов, Эдем Бекиров.



Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых возбуждены уголовные дела в Украине.

– Это (обмен пленными – 24 канал) достижение Украины, но и счастье семей. И не нужно наговаривать того, чего нет. Потому что мы никуда не продвинулись в вопросе разрешения конфликта. Поэтому, если и работать в Минске (речь идет, вероятно, о минском формате – 24 канал), то ради двух вещей – чтобы вытащить людей и прекратить огонь.

– Зеленский третий глава государства, который не вводит в действие закон о правовом режиме военного положения, закон об обороне. Это достижение? Что мы до сих пор путаемся в понятиях "война" или "конфликт", "военнопленные" или "люди с неопределенным статусом", "обмен" или "освобождение" и других.

Цемах – важная фигура, но вокруг него миф

– Вокруг Цемаха есть большой миф и конкретные свидетельства, которые дают много возможностей выйти на различных фигур и получить еще показания.



Подозреваемый Владимир Цемах

– Фигура Цемаха очень важна, но мы сегодня живем в мифе вокруг него, как будто он знает все. Но он до конца ничего не знает, он просто выполнял свою роль, которую он сыграл. И некоторые вещи он дал (рассказал – 24 канал) иногда понимая, а иногда нет.

Обмен или освобождение?

– Какая сейчас основная проблема? Почему мы запутались – обмен это или освобождение пленных. В международном праве есть традиция, связанная с военнопленными и разведкой – тогда применяются два варианта. Понимаете, на войну на экскурсию не ходят.

– Украина выдала разведчиков, убийц, террористов, подрывников и других, а получила – или моряков, которые в жизни ни одного выстрела не сделали, или людей, в отношении которых были сфабрикованы уголовные дела. Так вот, Россия должна была безусловно освободить всех украинцев, а Украина имела шанс только обменять.



Моряки, вернувшиеся из русского плена / Инфографика 24 канала

– С 35 человек (которых выдали России – 24 канал), 13 – это понятно: это агентура, военные, разведчики, снайперы, а остальные – это обычные украинские граждане, которые работали наводчиками, собирали информацию для РФ и тому подобное. Зачем они нужны России? Дело в том, что это мы думаем, что это обычные граждане, но какова была их роль – это уже дела ФСБ, СБУ и тому подобное.

– Сколько украинцев в плену России? В оккупированном Крыму – около 120 военных, на Донбассе – около 200 военных, а в России цифра абсолютно непонятна, но составляет она около 70 человек. Но публиковать весь список опасно, ибо это война и она диктует свои правила.

Какова была роль Медведчука?

– Если бы не Меркель в этом процессе, Медведчук бы изначально никакой роли там не играл. Это она по наводке Путина инкорпорировала Медведчука в этот процесс, а Порошенко этот пас принял. Почему он это сделал – это вопрос к самому Петру Алексеевичу. Более того, по его собственному указанию Медведчук был на связях с СБУ, в частности с Василием Грицаком.

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– Однако Медведчук не принимал участия в обмене пленных, особенно в этом последнем. Отмечу, что появление Медведчука в любом процессе сопровождается двумя вещами – "спасением" и бизнесом.

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