Разведчики, убийцы и обычные украинские граждане: Бессмертный о тех, кого выдали России

Из 35 человек (которых выдали России – 24 канал), 13 – это агентура, военные, разведчики, снайперы, а остальные – это обычные украинские граждане, которые работали наводчиками и собирали информацию для РФ и тому подобное.

Такое мнение высказал дипломат Роман Бессмертный в прямом эфире 24 канала.

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На вопрос ведущей, зачем они нужны России, Бессмертный ответил, что это мы (украинцы – 24 канал) думаем, что это обычные граждане, но какова была их роль – это уже дела ФСБ, СБУ и тому подобное.

Украина выдала разведчиков, убийц, террористов, подрывников и т.п., а получила – или моряков, которые в жизни ни одного выстрела не сделали, или людей, по которым были сфабрикованы уголовные дела. Так вот, Россия должна была безусловно освободить всех украинцев, а Украина имела шанс только обменять,

– подчеркнул дипломат.

Отметим, что в рамках обмена в Россию 7 сентября вернулись 35 удерживаемых в Украине лиц, в том числе и главный редактор издания "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. Полный список лиц, которых передали России – читайте по ссылке.



Группа лиц, Украина выдала России в обмен на 35 политзаключенных Кремля / Фото из соцсетей

Зато в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов. Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" 7 сентября, примерно в 14:00.