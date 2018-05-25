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В системе оформления биометрических паспортов произошел сбой

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25 мая возникли проблемы с работой системы оформления биометрических документов
25 мая возникли проблемы с работой системы оформления биометрических документов / 24 канал

В Государственной миграционной службе возникли проблемы с сетевым оборудованием, с помощью которого происходит оформление биометрических паспортов.

В связи с этим возникли перебои со связью с цетральной базой данных миграционной службы, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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Из-за выхода из строя сетевого оборудования, подразделения, которые оформляют и выдают биометрические документы, имеют перебои со связью с цетральной базой данных миграционной службы. Инженеры активно работают над решением проблемы,
– говорится в сообщении.

Позже стало известно, что по состоянию на 15:30 система заработала в штатном режиме, как на оформление, так и на выдачу документов.

Напомним, в Совете Европейского Союза анонсировали оформления специального разрешения для путешественников в страны Европы в рамках безвизового режима. Жителям третьих стран, в том числе и украинцам с биометрическими паспортами, перед поездкой нужно будет проходить проверку, целью которой является содействие повышению внутренней безопасности и предотвращение нелегальной иммиграции, а также уменьшение задержек на границах. Для этого они должны заранее заполнить заявление-анкету через интернет. Стоимость такого документа составит семь евро.

Теги: Новости политики Новости Украины Биометрический контроль в Украине
Источник: 24 канал
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