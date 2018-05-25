У системі оформлення біометричних паспортів стався збій

У Державній міграційній службі виникли проблеми із мережевим обладнанням, за допомогою якого відбувається оформлення біометричних паспортів.

У зв'язку із цим виникли перебої зі зв'язком із цетральною базою даних міграційної служби, повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

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Через вихід з ладу мережевого обладнання, підрозділи, які оформлюють та видають біометричні документи мають перебої зі зв'язком із цетральною базою даних міграційної служби. Інженери активно працюють над вирішенням проблеми,

– йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що станом на 15:30 система запрацювала у штатному режимі, як на оформлення так і на видачу документів.

Нагадаємо, у Раді Європейського Союзу анонсували оформлення спеціального дозволу для мандрівників до країн Європи в рамках безвізового режиму. Жителям третіх країн, зокрема і українцям з біометричними паспортами, перед поїздкою потрібно буде проходити перевірку, метою якої є сприяння підвищенню внутрішньої безпеки та запобігання нелегальній імміграції, а також зменшення затримок на кордонах. Для цього вони повинні заздалегідь заповнити заяву-анкету через інтернет. Вартість такого документа становитиме сім євро.