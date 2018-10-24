В скольких странах мира казнят членов ЛГБТ сообщества? Шокирующая инфографика

Права ЛГБТ – лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров – сегодня остаются одними из самых пренебрегаемых прав человека в мире. В частности, только 25% стран мира признают и/или защищают права ЛГБТ-сообщества.

Согласно отчету Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ILGA) по состоянию на сентябрь 2018 года, в мире 72 страны и территории, где однополые браки считают преступлением. В 8 из этих стран (Иран, Йемен, Саудовская Аравия, Судан, Нигерия, Сомали, Ирак, Сирия) за гомосексуальность предусмотрена смертная казнь.

Читайте также: Интервью с Тимуром Левчуком о гей-клубах в Украине

В 84 странах мира права ЛГБТ ограничивают в той или иной степени, и только в 42 странах однополые браки или партнерства легализованы. В Украине гомосексуальные отношения разрешены, но однополые браки не имеют никакого юридического признания.