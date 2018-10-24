У скількох країнах світу страчують членів ЛГБТ-спільноти: шокуюча інфографіка

Права ЛГБТ – лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів – на сьогодні лишаються одними з найбільш нехтуваних прав людини у світі. Зокрема, лише 25% країн світу визнають та/або захищають права ЛГБТ-спільноти.

Згідно зі звітом Міжнародної асоціації лесбіянок, геїв, бісексуалів, транссексуалів і інтерсексуалів (ILGA) станом на вересень 2018 року, у світі 72 країни і території, де одностатеві шлюби вважають злочином. У 8 із цих країн (Іран, Ємен, Саудівська Аравія, Судан, Нігерія, Сомалі, Ірак, Сирія) за гомосексуальність передбачена смертна кара.

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У 84 країнах світу права ЛГБТ обмежують в тій чи іншій мірі, і лише у 42 країнах одностатеві шлюби або партнерства легалізовані. В Україні гомосексуально стосунки дозволені, але одностатеві шлюби не мають жодного юридичного визнання.