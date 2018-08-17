В Славянске неизвестные попытались сорвать встречу Садового с обществом

В Славянске неизвестные попытались сорвать встречу мэра Львова Андрея Садового с местными активистами.

Встреча проходила в формате Urban talks, во время которой львовская команда Садового делилась опытом с громадой Славянска. Парни, одетые в черные футболки, принесли с собой пакеты с мусором и отказывались представиться.

По информации славянских активистов, среди пикетчиков не было ни одного местного, зато некоторые оказались жителями соседнего Краматорска – членами фан-клуба местной команды "Авангард". Как удалось выяснить, владельцем футбольного клуба является депутат Верховной рады Максим Ефимов (в прошлом член Партии регионов, на данный момент член парламентской фракции БПП).

Сам Садовый в своем посте на странице в Facebook не отреагировал на инцидент.

Встречи в формате Urban talks при участии мэра Львова Андрея Садового прошли уже в более чем десяти областных центрах. Во время турне по Восточной украине Садовый посетит Краматорск, Славянск, Запорожье, Мариуполь, Днепр.