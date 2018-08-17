У Слов'янську невідомі спробували зірвати зустріч Садового з громадою

У Слов'янську невідомі особи спробували зірвати зустріч мера Львова Андрія Садового з місцевими активістами.

Зустріч відбувалась у форматі Urban talks, під час якої львівська команда Садового ділилась досвідом з громадою Слов'янська. Молодики, одягнуті в чорні футболки, принесли з собою кульки зі сміттям і відмовлялись представитись.

За інформацією слов'янських активістів, серед пікетників не було жодного місцевого, натомість, деякі виявились мешканцями сусіднього Краматорська – членами фан-клубу місцевої команди "Авангард". Як вдалось з'ясувати, власником футбольного клубу є депутат Верховної ради Максим Єфімов (в минулому член Партії регіонів, на даний момент член парламентської фракції БПП).

Сам Садовий у своєму пості на сторінці у Facebook не відреагував на інцидент (лінк).

Зустрічі у форматі Urban talks за участі мера Львова Андрія Садового пройшли вже у більш ніж десяти обласних центрів. Під час турне Східною Україною Садовий відвідає Краматорськ, Слов'янськ, Запоріжжя, Маріуполь, Дніпро.