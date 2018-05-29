В Словакии трагически погибла украинская студентка: фото 18+

В понедельник, 28 мая, в словацком городе Прешов погибла студентка из Украины. Около 21:20 девушка выпала с балкона восьмого этажа общежития.

Об этом сообщает Tvnoviny.sk.

"Звонок на экстренный номер "155" поступил в 21:25. Спасатели обнаружили, что потерпевшая не подает признаков жизни, и врачам пришлось констатировать смерть", – сообщили в Операционном центре службы скорой медицинской помощи.

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Погибшая украинка была студенткой Технического университета.

Сейчас полиция расследует, была ли гибель девушки несчастным случаем, или, возможно, произошли преднамеренные действия.



Место гибели студентки из Украины в Словакии