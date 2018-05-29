У Словаччині трагічно загинула українська студентка: фото 18+

В понеділок, 28 травня, у словацькому місті Прешов загинула студентка з України. Близько 21:20 дівчина випала з балкону восьмого поверху гуртожитку.

Про це повідомляє Tvnoviny.sk.

"Дзвінок на екстрений номер "155" надійшов о 21:25. Рятувальники виявили, що потерпіла не подає ознак життя, і лікарям довелося констатувати смерть", – сповістили в Операційному центрі служби швидкої медичної допомоги.

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Загибла українка була студенткою Технічного університету.

Наразі поліція розслідує, чи була загибель дівчини нещасним випадком, чи, можливо, трапилися навмисні дії.



Місце загибелі студентки з України у Словаччині