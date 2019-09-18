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      В случае принятия налоговых изменений украинские компании потеряют международные рынки, – ЕБА

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      Исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко
      Исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко / business.ua

      В Европейской Бизнес Ассоциации призывают депутатов не принимать изменения в Налоговый кодекс Украины.

      Как отметила во время очередного заседания рабочей группы по вопросам налогообложения исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко: "Это будет означать большие потери для компаний, которые являются публичными, акции которых котируются на иностранных биржах. Вопрос в том, чтобы максимальное количество прозрачного бизнеса, цивилизованного бизнеса было услышано. Так, чтобы условия для ведения бизнеса не были по сути искривлены таким образом, чтобы мы потеряли те достижения, которые получили за предыдущие несколько лет. Должны быть равные правила игры для всех".

      Несмотря на это, по информации участников заседания рабочей группы, прийти к компромиссу пока не удается.

      Напомним, в парламенте зарегистрирован законопроект №1210, автором которого является глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Документом предусмотрены кардинальные изменения в базе налогообложения рентных платежей для железорудных горнообогатительных комбинатов. А именно увеличение размера рентных платежей с 8 до 10 % и одновременно расширение базы налогообложения на продукцию технологической обработки ГОК.

      Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Налоговый кодекс
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