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      У разі ухвалення податкових змін українські компанії втратять міжнародні ринки, – ЄБА

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      Виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко
      Виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко / business.ua

      В Європейській Бізнес Асоціації закликають депутатів не ухвалювати зміни до Податкового кодексу України.

      Як зазначила під час чергового засідання робочої групи з питань оподаткування виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко: "Це буде означати великі втрати для компаній, які є публічними, акції яких котуються на закордонних біржах. Питання в тому, щоб максимальна кількість прозорого бізнесу, цивілізованого бізнесу була почута. Так, щоб умови для ведення бізнесу не були по суті викривлені таким чином, щоб ми втратили ті досягнення, які отримали за попередні декілька років. Мають бути рівні правила гри для всіх".

      Попри це, за інформацією учасників засідання робочої групи, дійти компромісу поки що не вдається.

      Нагадаємо, в парламенті зареєстрований законопроект №1210, автором якого є голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Документом передбачено кардинальні зміни в базі оподаткування рентних платежів для залізорудних гірничозбагачувальних комбінатів. А саме збільшення розміру рентних платежів з 8 до 10 % і водночас розширення бази оподаткування на продукцію технологічної обробки ГЗК.

      Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно із яким, зміни до Податкового кодексу, закладені у законопроекті №1210, зроблять рентні платежі у співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже у 10 разів більшими ніж у Росії, а також стануть вищими ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Податковий кодекс
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