05:42
6 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как патриарх Кирилл становится модным. Что Лукашенко подарил Маску
      Вєсті Кремля
      21:10, 5 сентября
      Вести.UA: Что Богдан шепчет Зеленскому. Как Кличко держит удар
      Вєсті.UA
      19:30, 5 сентября
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      В "Слуге народа" хотят "перемешать" своих депутатов

      117 Читати новину українською
      Арахамия заявил о предстоящих "перетасовках" во фракции "Слуги народа"
      Арахамия заявил о предстоящих "перетасовках" во фракции "Слуги народа" / antikor.com.ua

      Руководство "Слуги народа" планирует через 2-3 месяца перемешать группы, на которые условно делятся депутаты от фракции. Такой шаг направлен на то, чтобы между парламентариями усиливались отношения.

      Депутаты от "Слуги народа" являются довольно разными людьми, как по своей осведомленности в разных сферах, так и по опыту, поэтому между ними часто могут возникать конфликты, рассказал председатель фракции Давид Арахамия в проекте "Право на власть".

      Интересно: Зеленский встретился со "слугами народа" за закрытыми дверями: фото, видео

      "Это не конфликты, связанные с какими-то собственными интересами, а просто конфликты мировоззрения. Поэтому мы приобщаем больше людей – кого-то арбитром, кого-то медиатором. Так оно более менее работает", – подчеркнул Арахамия.

      По его словам, во фракции даже планируют через 2-3 месяца "перемешать" фракционные группы.

      Это для того, чтобы у нас междепутатские отношения усиливались. И чтобы депутаты тоже не "бронзовели" в пределах одной субфракции. Это нормально, такая демократическая практика,
      – заявил председатель фракции "Слуги народа".

      Как виглядит распределение во фракции "Слуга народа"?Руководство "Слуги народа" решило условно поделить фракцию на 15 подгрупп. Их формировали с помощью слепой жеребьевки, а возглавил каждую из групп один из заместителей председателя фракции.

      Розподіл місць у Раді
      Как распределились места в Верховной Раде / инфографика 24 канал

      blog_ava
      Много людей уже могли быть дома, – Арахамия об обмене пленными
      сегодня
      108
      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Давид Арахамия Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 5 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Продление санкций и судоремонтный завод банкрот: новости Крымнаша
      5 сентября , 22:00 Продление санкций и судоремонтный завод банкрот: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 584
      Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП: что это значит и какие будут последствия
      5 сентября , 20:10 Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП: что это значит и какие будут последствия
      Ірина Поліщук 657
      "Мы каждый день боремся за жизнь": История семьи, где растет ребенок с редким заболеванием
      5 сентября , 18:00 "Мы каждый день боремся за жизнь": История семьи, где растет ребенок с редким заболеванием
      96
      Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
      5 сентября , 19:00 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
      Світлана Попова 128
      Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно
      5 сентября , 18:02 Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно
      9907
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук