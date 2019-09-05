В "Слуге народа" хотят "перемешать" своих депутатов

Руководство "Слуги народа" планирует через 2-3 месяца перемешать группы, на которые условно делятся депутаты от фракции. Такой шаг направлен на то, чтобы между парламентариями усиливались отношения.

Депутаты от "Слуги народа" являются довольно разными людьми, как по своей осведомленности в разных сферах, так и по опыту, поэтому между ними часто могут возникать конфликты, рассказал председатель фракции Давид Арахамия в проекте "Право на власть".

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"Это не конфликты, связанные с какими-то собственными интересами, а просто конфликты мировоззрения. Поэтому мы приобщаем больше людей – кого-то арбитром, кого-то медиатором. Так оно более менее работает", – подчеркнул Арахамия.

По его словам, во фракции даже планируют через 2-3 месяца "перемешать" фракционные группы.

Это для того, чтобы у нас междепутатские отношения усиливались. И чтобы депутаты тоже не "бронзовели" в пределах одной субфракции. Это нормально, такая демократическая практика,

– заявил председатель фракции "Слуги народа".

Как виглядит распределение во фракции "Слуга народа"?Руководство "Слуги народа" решило условно поделить фракцию на 15 подгрупп. Их формировали с помощью слепой жеребьевки, а возглавил каждую из групп один из заместителей председателя фракции.



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