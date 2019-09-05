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      У "Слузі народу" хочуть "перемішати" своїх депутатів

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      Арахамія заявив про майбутні "перетасовки" у фракції "Слуги народу"
      Арахамія заявив про майбутні "перетасовки" у фракції "Слуги народу" / antikor.com.ua

      Керівництво "Слуги народу" планує через 2-3 місяці перемішати групи, на які умовно поділяються депутати від фракції. Такий крок спрямований на те, щоб між парламентарями посилювалися стосунки.

      Депутати від "Слуги народу" є доволі різними людьми як за своєю обізнаністю в різних сферах, так і за досвідом, тому серед них часто можуть виникати конфлікти, розповів голова фракції Давід Арахамія у проекті "Право на владу".

      Цікаво: Зеленський зустрівся зі "слугами народу" за закритими дверима: фото, відео

      "Це не конфлікти, пов'язані з якимись власними інтересами, а просто конфлікти світогляду. Тому ми долучаємо більше людей – когось арбітром, когось медіатором. Так воно більш менш працює", – підкреслив Арахамія.

      За його словами, у фракції навіть планують через 2-3 місяці "перемішати" фракційні групи.

      Це для того, щоб у нас міждепутатські стосунки посилювалися. І щоб депутати теж не "бронзовіли" у межах однією субфракції. Це нормально, така демократична практика,
      – заявив голова фракції "Слуги народу".

      Як виглядає розподіл у фракції "Слуги народу"?Керівництво "Слуги народу" вирішило умовно поділити фракцію на 15 підгруп. Їх формували за допомогою сліпого жеребкування, а очолив кожну з груп один із заступників голови фракції.

      Розподіл місць у Раді
      Як розподілилися місця у Верховній Раді / інфографіка 24 канал

      blog_ava
      Заступник Пшонки, якого розшукували 5 років, став депутатом
      5 вересня
      12161
      Теги: Давид Арахамія Слуга народу Новини України Верховна Рада Новини політики
      Джерело: 24 канал
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