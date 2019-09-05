У "Слузі народу" хочуть "перемішати" своїх депутатів

Керівництво "Слуги народу" планує через 2-3 місяці перемішати групи, на які умовно поділяються депутати від фракції. Такий крок спрямований на те, щоб між парламентарями посилювалися стосунки.

Депутати від "Слуги народу" є доволі різними людьми як за своєю обізнаністю в різних сферах, так і за досвідом, тому серед них часто можуть виникати конфлікти, розповів голова фракції Давід Арахамія у проекті "Право на владу".

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"Це не конфлікти, пов'язані з якимись власними інтересами, а просто конфлікти світогляду. Тому ми долучаємо більше людей – когось арбітром, когось медіатором. Так воно більш менш працює", – підкреслив Арахамія.

За його словами, у фракції навіть планують через 2-3 місяці "перемішати" фракційні групи.

Це для того, щоб у нас міждепутатські стосунки посилювалися. І щоб депутати теж не "бронзовіли" у межах однією субфракції. Це нормально, така демократична практика,

– заявив голова фракції "Слуги народу".

Як виглядає розподіл у фракції "Слуги народу"?Керівництво "Слуги народу" вирішило умовно поділити фракцію на 15 підгруп. Їх формували за допомогою сліпого жеребкування, а очолив кожну з груп один із заступників голови фракції.



Як розподілилися місця у Верховній Раді / інфографіка 24 канал