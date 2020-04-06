В "Слуге народа" назвали даты внеочередного заседания Рады

Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться 8 или 9 апреля.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко в интервью РБК-Украина. По его словам, депутаты должны обсудить много важных вопросов.

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"Вопрос ближайших внеочередных сессий – это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп, и закон о национализированных банках", – сказал он.

"Хотелось бы провести (заседание Рады – 24 канал), обсуждаются 8 и 9 апреля", – пояснил Корниенко.

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