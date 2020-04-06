В "Слуге народа" назвали даты внеочередного заседания Рады
Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться 8 или 9 апреля.
Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко в интервью РБК-Украина. По его словам, депутаты должны обсудить много важных вопросов.
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"Вопрос ближайших внеочередных сессий – это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп, и закон о национализированных банках", – сказал он.
"Хотелось бы провести (заседание Рады – 24 канал), обсуждаются 8 и 9 апреля", – пояснил Корниенко.
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- Первым COVID-19 заболел Сергей Шахов из группы "Доверие" после путешествия в Куршевель.
- С Шаховым тесно общался Сергей Вельможный также из группы "Доверие", поэтому из-за этого, вероятно, тоже подхватил недуг.
- Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". По информации СМИ, он уже выздоровел.
- Руслан Горбенко из партии "Слуга народа".
- Сергей Рудык – внефракционный.
- Анна Скороход – внефракционная.
- Владимир Ватрас из партии "Слуга народа" был госпитализирован в одну из больниц Хмельницкой области 29 марта.
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