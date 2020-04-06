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      В "Слуге народа" назвали даты внеочередного заседания Рады

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      Когда состоится внеочередное заседание Рады? / Getty images

      Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться 8 или 9 апреля.

      Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко в интервью РБК-Украина. По его словам, депутаты должны обсудить много важных вопросов.

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      "Вопрос ближайших внеочередных сессий – это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп, и закон о национализированных банках", – сказал он.

      "Хотелось бы провести (заседание Рады – 24 канал), обсуждаются 8 и 9 апреля", – пояснил Корниенко.

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      • Первым COVID-19 заболел Сергей Шахов из группы "Доверие" после путешествия в Куршевель.
      • С Шаховым тесно общался Сергей Вельможный также из группы "Доверие", поэтому из-за этого, вероятно, тоже подхватил недуг.
      • Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". По информации СМИ, он уже выздоровел.
      • Руслан Горбенко из партии "Слуга народа".
      • Сергей Рудык – внефракционный.
      • Анна Скороход – внефракционная.
      • Владимир Ватрас из партии "Слуга народа" был госпитализирован в одну из больниц Хмельницкой области 29 марта.

      Нардепи з коронавірусом
      Нардепы с коронавирусом / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Слуга народа Александр Корниенко Верховная Рада Новости политики
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