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      У "Слузі народу" назвали дати позачергово засідання Ради

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      Коли відбудеться позачергове засідання Ради? / Getty images

      Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутись 8 або 9 квітня.

      Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, депутати мають обговорити багато важливих питань.

      До слова Хто в Раді найчастіше прогулює засідання: список нардепів

      "Питання найближчих позачергових сесій – це зміни до бюджету, додаткові заходи з підтримки постраждалих галузей економіки і які потребують допомоги соціальних груп, і закон про націоналізовані банки", – сказав він.

      "Хотілося б провести (засідання Ради – 24 канал), обговорюються 8 і 9 квітня", – пояснив Корнієнко.

      Коронавірус у Раді: хто з народних депутатів захворів 

      • Перший на COVID-19 захворів Сергій Шахов з групи "Довіра" після подорожі до Куршевелю.
      • З Шаховим тісно спілкувався Сергій Вельможний також з групи "Довіра", тому через це, ймовірно, теж підхопив недугу.
      • Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя". За інформацією ЗМІ, він вже одужав.
      • Руслан Горбенко з партії "Слуга народу".
      • Сергій Рудик – позафракційний.
      • Анна Скороход – позафракційна.
      • Володимир Ватрас з партії "Слуга народу" був госпіталізований в одну з лікарень Хмельниччини 29 березня.

      Нардепи з коронавірусом
      Нардепи з коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Олександр Корнієнко Верховна Рада
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