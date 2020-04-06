У "Слузі народу" назвали дати позачергово засідання Ради
Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутись 8 або 9 квітня.
Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, депутати мають обговорити багато важливих питань.
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"Питання найближчих позачергових сесій – це зміни до бюджету, додаткові заходи з підтримки постраждалих галузей економіки і які потребують допомоги соціальних груп, і закон про націоналізовані банки", – сказав він.
"Хотілося б провести (засідання Ради – 24 канал), обговорюються 8 і 9 квітня", – пояснив Корнієнко.
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- Перший на COVID-19 захворів Сергій Шахов з групи "Довіра" після подорожі до Куршевелю.
- З Шаховим тісно спілкувався Сергій Вельможний також з групи "Довіра", тому через це, ймовірно, теж підхопив недугу.
- Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя". За інформацією ЗМІ, він вже одужав.
- Руслан Горбенко з партії "Слуга народу".
- Сергій Рудик – позафракційний.
- Анна Скороход – позафракційна.
- Володимир Ватрас з партії "Слуга народу" був госпіталізований в одну з лікарень Хмельниччини 29 березня.
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