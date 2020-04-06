У "Слузі народу" назвали дати позачергово засідання Ради

Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутись 8 або 9 квітня.

Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, депутати мають обговорити багато важливих питань.

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"Питання найближчих позачергових сесій – це зміни до бюджету, додаткові заходи з підтримки постраждалих галузей економіки і які потребують допомоги соціальних груп, і закон про націоналізовані банки", – сказав він.

"Хотілося б провести (засідання Ради – 24 канал), обговорюються 8 і 9 квітня", – пояснив Корнієнко.

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з групи "Довіра" після подорожі до Куршевелю. З Шаховим тісно спілкувався Сергій Вельможний також з групи "Довіра", тому через це, ймовірно, теж підхопив недугу.

також з групи "Довіра", тому через це, ймовірно, теж підхопив недугу. Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя". За інформацією ЗМІ, він вже одужав.

з партії "Опозиційна платформа – За життя". За інформацією Руслан Горбенко з партії "Слуга народу".

з партії "Слуга народу". Сергій Рудик – позафракційний.

– позафракційний. Анна Скороход – позафракційна.

– позафракційна. Володимир Ватрас з партії "Слуга народу" був госпіталізований в одну з лікарень Хмельниччини 29 березня.



Нардепи з коронавірусом / Інфографіка 24 каналу