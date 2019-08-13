В "Слуге народа" назвали условие проведения досрочных местных выборов

В Украине можно провести местные выборы досрочно лишь при условии скорейшего завершения реформы децентрализации.

Глава предвыборного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина" отметил, что поддерживает позицию главы АП Андрея Богдана. Она заключается в том, что сначала нужно закончить формирование ОТГ (объединенных территориальных общин), а тогда "делать перевыборы в новой реальности".

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Это также позиция нашей группы в Комитете по вопросам государственного строительства, которому надо завершить реформу децентрализации, а затем проводить местные выборы. Если нам удастся завершить эту реформу чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла,

– сказал Корниенко.

Будущий нардеп добавил, что сейчас есть несколько моделей завершения реформы децентрализации. Одна из них предусматривает принятие изменений в Конституцию Украины.

"Мы это сейчас изучаем, потому что там не обязательно по всем позициям делать изменения в Конституции. В Конституции достаточно широко это все выписано и несколько моделей, которые можно нормировать законами, под это подходят", – добавил политик.

На когда в Украине запланированы местные выборы?Согласно Конституции Украины, местные выборы проходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы должны пройти в октябре 2020 года.



Вместе с тем представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". А лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.