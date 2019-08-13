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      В "Слуге народа" назвали условие проведения досрочных местных выборов

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      В "Слуге народа" высказались о досрочном проведении местных выборов
      В "Слуге народа" высказались о досрочном проведении местных выборов / rbc.ua

      В Украине можно провести местные выборы досрочно лишь при условии скорейшего завершения реформы децентрализации.

      Глава предвыборного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина" отметил, что поддерживает позицию главы АП Андрея Богдана. Она заключается в том, что сначала нужно закончить формирование ОТГ (объединенных территориальных общин), а тогда "делать перевыборы в новой реальности".

      Это интересно: Досрочные или очередные: какими будут местные выборы

      Это также позиция нашей группы в Комитете по вопросам государственного строительства, которому надо завершить реформу децентрализации, а затем проводить местные выборы. Если нам удастся завершить эту реформу чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла,
      – сказал Корниенко.

      Будущий нардеп добавил, что сейчас есть несколько моделей завершения реформы децентрализации. Одна из них предусматривает принятие изменений в Конституцию Украины.

      "Мы это сейчас изучаем, потому что там не обязательно по всем позициям делать изменения в Конституции. В Конституции достаточно широко это все выписано и несколько моделей, которые можно нормировать законами, под это подходят", – добавил политик.

      На когда в Украине запланированы местные выборы?Согласно Конституции Украины, местные выборы проходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы должны пройти в октябре 2020 года.

      Вместе с тем представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". А лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Децентрализация Местное самоуправление
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