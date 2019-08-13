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      У "Слузі народу" назвали умову проведення дострокових місцевих виборів

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      У "Слузі народу" висловилися про дострокове проведення місцевих виборів
      У "Слузі народу" висловилися про дострокове проведення місцевих виборів / rbc.ua

      В Україні можна провести місцеві вибори достроково лише за умови швидшого завершення реформи децентралізації.

      Голова передвиборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "РБК-Україна" відзначив, що підтримує позицію голови ОП Андрія Богдана. Вона полягає у тому, що спочатку потрібно закінчити формування ОТГ (об’єднаних територіальних громад), а тоді "робити перевибори в новій реальності".

      Це цікаво: Дочасні чи чергові: якими будуть місцеві вибори

      Це також є позиція нашої групи в Комітеті з питань державного будівництва, що треба завершити реформу децентралізації, а потім проводити місцеві вибори. Якщо нам вдасться завершити цю реформу трохи швидше, відповідно, з завершеною реформою тягнути до строкових виборів, можливо, немає сенсу,
      – сказав Корнієнко.

      Майбутній нардеп додав, що наразі є кілька моделей завершення реформи децентралізації. Одна з них передбачає ухвалення змін до Конституції України.

      "Ми це зараз ще вивчаємо, тому що там не обов'язково за всіма позиціями робити зміни до Конституції. У Конституції досить широко це все виписано і кілька моделей, які можна законами внормувати, під це підходять", – додав політик.

      На коли в Україні заплановані місцеві вибори?Згідно з Конституцією України, місцеві вибори відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори мають пройти в жовтні 2020 року.

      Водночас представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". А лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Децентралізація Місцеве самоврядування Слуга народу
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