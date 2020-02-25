В "Слуге народа" рассматривают возможность ликвидации Пенсионного фонда: для чего это нужно

Пенсионную реформу украинцам обещают давно. Сейчас в "Слуге народа" рассуждают, каким образом эту реформу провести, чтобы люди не страдали от несвоевременных выплат пенсий. Один из таких способов – ликвидация Пенсионного фонда и передача его функций Минфину.

У председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой " Зеркало недели " спросило, что делать с Пенсионным фондом, который ежегодно "страдает от недостатка средств".

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"Дефицит – это не страдание. В случае необходимости он закрывается госбюджетом. Страдания могут быть только у людей, когда они несвоевременно получают пенсию", – ответила депутат.

По ее мнению, руководители Пенсионного фонда обязаны качественно организовывать рабочий процесс и "беспокоиться о собственной ликвидности" (речь о возможности полноценно обеспечивать выполнение задач и функций Пенсионного фонда).

Мы, со своей стороны, думаем о перезагрузке формы существования ПФУ. Один из вариантов – ликвидация Пенсионного фонда и передача его функций Минфину или Госказначейству,

– заявила Третьякова.

Еще один вариант развития событий в рамках пенсионной реформы, как пояснила депутат, это "превращение ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство".

"Этот план мы уже презентовали совместно с правительством", – подытожила председатель комитета ВРУ по вопросам социальной политики.

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О размере пенсий в Украине / Инфографика 24 канала