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      В "Слуге народа" рассматривают возможность ликвидации Пенсионного фонда: для чего это нужно

      - Читати новину українською
      Галина Третьякова – депутат от "Слуги народа" / censoru.net

      Пенсионную реформу украинцам обещают давно. Сейчас в "Слуге народа" рассуждают, каким образом эту реформу провести, чтобы люди не страдали от несвоевременных выплат пенсий. Один из таких способов – ликвидация Пенсионного фонда и передача его функций Минфину.

      У председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой "Зеркало недели" спросило, что делать с Пенсионным фондом, который ежегодно "страдает от недостатка средств". 

      Ранее Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста – неотвратимый процесс

      "Дефицит – это не страдание. В случае необходимости он закрывается госбюджетом. Страдания могут быть только у людей, когда они несвоевременно получают пенсию", – ответила депутат.

      По ее мнению, руководители Пенсионного фонда обязаны качественно организовывать рабочий процесс и "беспокоиться о собственной ликвидности" (речь о возможности полноценно обеспечивать выполнение задач и функций Пенсионного фонда).

      Мы, со своей стороны, думаем о перезагрузке формы существования ПФУ. Один из вариантов – ликвидация Пенсионного фонда и передача его функций Минфину или Госказначейству,
      – заявила Третьякова. 

      Еще один вариант развития событий в рамках пенсионной реформы, как пояснила депутат, это "превращение ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство".

      "Этот план мы уже презентовали совместно с правительством", – подытожила председатель комитета ВРУ по вопросам социальной политики. 

      О пенсионной реформе: в 2017 обещали, что полноценная пенсионная реформа состоится в 2019 Теперь ее запуск якобы перенесли на 2023. 

      пенсии
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховная Рада Пенсионная реформа Пенсионный фонд Министерство финансов Украины Пенсия Слуга народа Новости Украины
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