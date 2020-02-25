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      У "Слузі народу" розглядають можливість ліквідації Пенсійного фонду

      -
      Галина Третьякова – депутат від "Слуги народу" / censoru.net

      Пенсійну реформу українцям обіцяють давно. Зараз у "Слузі народу" міркують, у який спосіб цю реформу провести, щоб люди не страждали від невчасних виплат пенсій. Один із таких способів – ліквідація Пенсійного фонду та передача його функцій Мінфіну.

      У голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та депутатки від "Слуги народу" Галини Третьякової "Дзеркало тижня" запитало, що робити з Пенсійним фондом, який щороку "страждає від нестачі коштів". 

      Раніше Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку – невідворотний процес

      "Дефіцит – це не страждання. У разі необхідності він закривається держбюджетом. Страждання можуть бути тільки в людей, коли вони несвоєчасно одержують пенсію", – відповіла депутатка.

      На її думку, керівники Пенсійного фонду зобов'язані якісно організовувати робочий процес і "турбуватися про власну ліквідність" (мовилося про здатність повноцінно забезпечувати виконання завдань та функцій Пенсійного).

      Ми, зі свого боку, думаємо про можливе перезавантаження форми існування ПФУ. Один із варіантів – ліквідація Пенсійного фонду й передача його функцій Мінфіну або Держказначейству,
      – заявила Третьякова. 

      Ще один варіант розвитку подій у межах пенсійної реформи, як пояснила депутатка, це "перетворення ПФУ разом із фондами соціального страхування та безробіття на Національне страхове агентство".

      "Цей план ми вже презентували спільно з урядом", – підсумувала голова комітету ВРУ з питань соціальної політики. 

      Про пенсійну реформу: у 2017 обіцяли, що повноцінна пенсійна реформа відбудеться у 2019. Тепер її запуск начебто перенесли на 2023. 

      Пенсії
      Про розмір пенсій в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховна Рада Пенсійна реформа Пенсійний фонд України Міністерство фінансів України Пенсія Слуга народу Новини України
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