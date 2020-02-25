У "Слузі народу" розглядають можливість ліквідації Пенсійного фонду

Пенсійну реформу українцям обіцяють давно. Зараз у "Слузі народу" міркують, у який спосіб цю реформу провести, щоб люди не страждали від невчасних виплат пенсій. Один із таких способів – ліквідація Пенсійного фонду та передача його функцій Мінфіну.

У голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та депутатки від "Слуги народу" Галини Третьякової "Дзеркало тижня" запитало, що робити з Пенсійним фондом, який щороку "страждає від нестачі коштів".

Раніше Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку – невідворотний процес

"Дефіцит – це не страждання. У разі необхідності він закривається держбюджетом. Страждання можуть бути тільки в людей, коли вони несвоєчасно одержують пенсію", – відповіла депутатка.

На її думку, керівники Пенсійного фонду зобов'язані якісно організовувати робочий процес і "турбуватися про власну ліквідність" (мовилося про здатність повноцінно забезпечувати виконання завдань та функцій Пенсійного).

Ми, зі свого боку, думаємо про можливе перезавантаження форми існування ПФУ. Один із варіантів – ліквідація Пенсійного фонду й передача його функцій Мінфіну або Держказначейству,

– заявила Третьякова.

Ще один варіант розвитку подій у межах пенсійної реформи, як пояснила депутатка, це "перетворення ПФУ разом із фондами соціального страхування та безробіття на Національне страхове агентство".

"Цей план ми вже презентували спільно з урядом", – підсумувала голова комітету ВРУ з питань соціальної політики.

Про пенсійну реформу: у 2017 обіцяли, що повноцінна пенсійна реформа відбудеться у 2019. Тепер її запуск начебто перенесли на 2023.



Про розмір пенсій в Україні / Інфографіка 24 каналу

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