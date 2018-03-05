В соцсети показали будни украинских ученых в Антарктике: впечатляющие фото

В соцсети опубликовали подборку фото будней украинских исследователей на станции "Академик Вернадский". Это единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает круглый год и является метеорологической и географической обсерваторией.

Фото на своей странице Facebook опубликовал глава 21 Украинской антарктической экспедиции Николай Старинец.

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Соответствующий сообщение появился на официальной странице в Facebook Министерства образования и науки Украины.

Все так жалуются на погоду и снег: кто-то не может откопать авто, кто-то – добраться на работу. А представьте, каково нашим полярникам! У них так почти целый год!

– подчеркнули в МОН.